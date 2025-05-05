IT-Армія України "поклала" відразу кілька російських інтернет-провайдерів однією кібератакою

Українські хакери провели серію атак на російських постачальників інтернету. Повідомляється, що відразу три провайдери не працюють уже кілька днів на території Іркутської області.

Що відомо

Інформація про атаку з'явилась увечері 29 квітня в телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine. Зазначається, що на момент публікації інтернет у росіян не працював уже три доби, повідомляє 24 Канал.

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За даними хакерів, не працюють зараз три провайдери – "Raketa", "DreamNet" і "Байкал ТелеПорт". Усіх вивела з ладу лише одна атака на магістрального оператора Росії.

Лягли мобільний інтернет, телебачення, IP-телефонія,

– йдеться в публікації IT Армії України.

Судячи з коментарів росіян під відповідними оголошеннями компаній у соцмережах і Telegram, не працює також і домашній інтернет, викликаючи бурхливе невдоволення користувачів.

Зазначається, що атаковані компанії підтвердили атаку й прямо вказали на Україну, як сторону, відповідальну за інцидент. Зокрема, російські пропагандисти пишуть, що 25, 26 і 27 квітня три компанії "зазнали DDoS-атаки, потужність якої сягала понад 300 Гб/с у піку".

У пресслужбі "Байкал ТелеПорт" заявили, що тривалість першої атаки становила 16 годин. При цьому "вектори" постійно мінялися, тому їм довелося "підлаштовувати фільтри під нові профілі шкідливого трафіку". Так також заявили, що "в результаті атак виявлено слабкі місця в інфраструктурі, складено план модернізації". Там також кажуть, що схожа ситуація спостерігалась у 2022 році, але тоді потужності кібератаки були меншими.

Наразі невідомо, скільки ще триватиме процес DDoS-атаки, оскільки IT Армія України не розкриває своїх планів. Проте активісти зазначають, що "далі буде", натякаючи, що це не кінець.