Українська роборука-протез увійшла до списку кращих винаходів 2022 року: чим вона особлива

Український стартап Esper Bionics розробив протез, який пропонує цілий набір електронних функцій, роблячи його повноцінною роборукою. Винахід став одним із кращих у 2022 році й потрапив на обкладинку журналу Time.

Роборука важить лише 380 грамів, розповідають у компанії, а також випускається у чотирьох розмірах. Вона має 24 датчики, які вловлюють і обробляють м'язову активність та мозкові імпульси, щоб активувати дію в руці.

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Що відомо

Esper Hand використовує спеціальний нейрокомп'ютерний інтерфейс (brain-computer interface) для обміну інформацією між мозком і пристроєм. В складі пристрою також є цифровий сигнальний процесор (DSP), який забезпечує обробку сигналів, передаючи дані в хмару. З часом протез починає "розуміти" шаблони рухів конкретної людини та її звички й надалі починає їх передбачати й підлаштовуватись під них.



Протези компанії Esper Bionic / Фото Esper Bionic

Судячи з офіційного сайту компанії, Esper Hand уже зареєстрований в FDA (Управління з продовольства і медикаментів США). Винахід отримав дозвіл на продаж у США та співпрацю з американськими страховими компаніями.

Загалом Esper Hand складається з 288 унікальних компонентів, а саме: 142 металевих, 130 пластикових та 16 силіконових елементів. Рука виготовлена методом лиття, фрезерування та багатоструменевого термоплавкого друку (MJF).

Використовуючи досягнення в галузі штучного інтелекту та цифрової обробки сигналів, протез руки Esper Bionics є першим хмарним роботизованим протезом на основі штучного інтелекту, який із часом стає розумнішим,

– цитує слова винахідників журнал Time.

Варто зазначити, що роборуку від Esper Bionics зараз можна побачити прямо на обкладинці журналу Time – там вийшла стаття про найкращі винаходи 2022 року.



Обкладинка журналу Time / Фото з сайту Esper Bionics

Поки невідомо, коли стартують повноцінні продажі та скільки коштуватиме Esper Hand. Раніше звучали різні варіанти ціни – від 6000 доларів на українському ринку до 10-16 тисяч на інших.

Що відомо про Esper Bionics