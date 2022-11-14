Украинская роборука-протез вошла в список лучших изобретений 2022 года: чем она особенна
Источник:Gagadget
Украинский стартап Esper Bionics разработал протез, предлагающий целый набор электронных функций, делая его полноценной роборукой. Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time.
Роборука весит всего 380 грамм, рассказывают в компании, а также выпускается в четырех размерах. Она имеет 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке.
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Что известно
Esper Hand использует специальный нейрокомпьютерный интерфейс (brain-computer interface) для обмена информацией между мозгом и устройством. В составе устройства также имеется цифровой сигнальный процессор (DSP), обеспечивающий обработку сигналов, передавая данные в облако. Со временем протез начинает "понимать" шаблоны движений конкретного человека, его привычки и дальше начинает их предугадывать и подстраиваться под них.
Протезы компании Esper Bionic / Фото Esper Bionic
Судя по официальному сайту компании, Esper Hand уже зарегистрирован в FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США). Изобретение получило разрешение на продажу в США и сотрудничество с американскими страховыми компаниями.
В общей сложности Esper Hand состоит из 288 уникальных компонентов, а именно: 142 металлических, 130 пластиковых и 16 силиконовых элементов. Рука изготовлена методом литья, фрезерования и многоструйной термоплавкой печати (MJF).
Используя достижения в области искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов, протез руки Esper Bionics является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее.
– цитирует слова изобретателей журнал Time.
Обложка журнала Time / Фото с сайта Esper Bionics
Пока неизвестно, когда стартуют полноценные продажи и сколько обойдется Esper Hand. Раньше звучали разные варианты цены – от 6000 долларов на украинском рынке до 10-16 тысяч на других.
Что известно об Esper Bionics
- Esper Bionic – инженерная компания, специализирующаяся на мехатронике, искусственном интеллекте и технологиях Интернета вещей для дополнения человека.
- Стартап основали в 2019 году, а управляет компанией Дмитрий Газда.
- Первыми продуктами компании стали Esper Hand (бионический самообучающийся протез руки), Esper Control (неинвазивный интерфейс мозг-компьютер) и Esper Platform (облачное программное решение для индивидуализации управления устройствами на основе облачных технологий).