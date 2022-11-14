Украинская роборука-протез вошла в список лучших изобретений 2022 года: чем она особенна

Украинский стартап Esper Bionics разработал протез, предлагающий целый набор электронных функций, делая его полноценной роборукой. Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time.

Роборука весит всего 380 грамм, рассказывают в компании, а также выпускается в четырех размерах. Она имеет 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, чтобы активировать действие в руке.

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Что известно

Esper Hand использует специальный нейрокомпьютерный интерфейс (brain-computer interface) для обмена информацией между мозгом и устройством. В составе устройства также имеется цифровой сигнальный процессор (DSP), обеспечивающий обработку сигналов, передавая данные в облако. Со временем протез начинает "понимать" шаблоны движений конкретного человека, его привычки и дальше начинает их предугадывать и подстраиваться под них.



Протезы компании Esper Bionic / Фото Esper Bionic

Судя по официальному сайту компании, Esper Hand уже зарегистрирован в FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США). Изобретение получило разрешение на продажу в США и сотрудничество с американскими страховыми компаниями.

В общей сложности Esper Hand состоит из 288 уникальных компонентов, а именно: 142 металлических, 130 пластиковых и 16 силиконовых элементов. Рука изготовлена методом литья, фрезерования и многоструйной термоплавкой печати (MJF).

Используя достижения в области искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов, протез руки Esper Bionics является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее.

– цитирует слова изобретателей журнал Time.

Стоит отметить, что роборуку от Esper Bionics сейчас можно увидеть прямо на обложке журнала Time – там вышла статья о лучших изобретениях 2022 года.



Обложка журнала Time / Фото с сайта Esper Bionics

Пока неизвестно, когда стартуют полноценные продажи и сколько обойдется Esper Hand. Раньше звучали разные варианты цены – от 6000 долларов на украинском рынке до 10-16 тысяч на других.

Что известно об Esper Bionics