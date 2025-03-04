В планах – відправити на Місяць: які характеристики має унікальний робот Asagumo

Компанія Spacebit готується відправити на Місяць робота Asagumo – це місяцехід, в якого замість коліс – 4 "лапки". Він нагадує павука, має невеликий розмір, менше 35 сантиметрів.

Британсько-український підприємець, засновник міжнародної космічної компанії Spacebit Павло Танасюк в етері 24 Каналу висловив сподівання, що робот долетить до поверхні Місяця. Це буде технологічною спробою подивитися, скільки він зможе пройти на поверхні.

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Характеристики робота Asagumo

Робот-павук Asagumo доволі непогано балансує на своїх "лапках". Розробники передбачили спеціальну систему, яка дозволяє його стабілізувати. Танасюк розповів, що має надію, що робот зможе пройти хоча б 10 метрів.

Ми показуємо, що наші технології працюють. Вже наступного разу зможемо запустити щось інше та використовувати технології для дослідження поверхні Місяця і лавових печер, саме для цього наш робот і був спроєктований,

– пояснив Танасюк.

Засновник компанії Spacebit розповів, що зробили роботу "лапки" замість коліс для того, аби він міг пересуватися на поверхні під кутом, на місцевості, де є багато каміння. Він може пройти там, де не зможе місяцехід на колесах.

"Він розроблений з урахуванням умов, які є на Місяці, а там вони доволі складні, температура вдень може бути 130 градусів, а вночі – "мінус" 200. Різниця температури дуже велика, тому наш робот не передбачений, щоб функціонувати на Місяці понад день. Коли настане ніч, він не зможе працювати, бо в нас нема потужного підігріву", – озвучив Танасюк.

Тому наступного дня робот не вийде на зв'язок і приймати від нього інформацію вже не буде змоги. Однак за цей місячний день розробники розраховують отримати багато інформації з поверхні Місяця, зокрема фотографії, які потім використають для наступних місій.

Місяцехід Asagumo / Фото: скриншоти з відео

Чому не відправили робота на Місяць раніше?

Танасюк пояснив, що планам відправити Asagumo на Місяць раніше завадив COVID-19, оскільки через пандемію в партнерів з США не було достатньо деталей, аби завершити виробництво робота, а точніше його американського модуля. Зараз рівень готовності Asagumo – максимальний.

Він, зі слів засновника компанії Spacebit, адаптується для кожної окремої місії. Попередня була на одному посадковому модулі, наступна буде вже на іншому.

Трохи інакше буде використовувати зв'язок, але сам робот вже готовий. Відмінність між роботом, який випробовується на Землі й тим, що летить на Місяць – доволі велика, оскільки гравітація різна,

– розповів Танасюк.

Asagumo проходив тестування в лавових печерах Іспанії, ОАЕ, в планах розробників зробити це в Ісландії. Танасюк зауважив, що планувалося також випробувати робота в Україні, на Чорнобильській АЕС, але не встигли це зробити, бо почалась повномасштабна війна.

Він підсумував, що наземну версію цього робота протестували добре, але говорячи про космічну, коли він полетить на Місяць, варто розуміти, що можуть статися форс-мажори і до цього слід бути готовим.