Viber став резидентом Дія․City: що це означає для компанії

Українське представництво Viber, одного з найпопулярніших месенджерів серед українців, стало резидентом Дія.City. Японська компанія оголосила про ці плани трохи раніше, а тепер повідомила про завершення процесу реєстрації.

Деталі

Дія.City – це спеціальний правовий режим в Україні, спрямований на розвиток ІТ-галузі. Він являє собою сучасну модель правового та податкового простору для бізнесу, яка сприяє розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій та створення нових робочих місць у сфері ІТ, пише 24 Канал.

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У січні 2024 року компанія Rakuten оголосила про відкриття офісу в Києві, а також заявила, що планує приєднатися до ініціативи Дія.City.

Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, й має намір і надалі залишатися її невіддільною частиною. Дія.City створює для цього всі можливості,

— коментує вступ до Дія.City Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні.

Резиденти Дія.City отримують особливий правовий статус, спеціальне оподаткування і лібералізовані трудові відносини.

Особливий правовий статус передбачає, що бізнеси – як українські, так і іноземні – працюють не в рамках чинного в Україні законодавства, а за спеціальними правилами, прописаним у ряді законопроєктів, які розробила команда Мінцифри.

Також застосовується податок на виведений капітал замість податку на прибуток.

Нижчі податкові ставки загалом.

Дозволяється як класичне працевлаштування за КЗпП, так і контрактне.

Застосовується європейська система набуття та захисту інтелектуальних прав.

Додаткові правові гарантії та захист від необґрунтованих перевірок і розслідувань завдяки особливій процедурі процесуальних дій.

Нагадаємо, що станом на 2024 рік Rakuten Viber користується 98% українців зі смартфонами.

З початку року команда запустила низку нових функцій і продуктів, серед яких: бізнес-дзвінки у месенджері, папки для чатів, ідентифікація вхідних дзвінків, Стислий виклад чату на основі ШІ та інші.

Також нещодавно месенджер отримав міжнародний сертифікат безпеки SOC II.