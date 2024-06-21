Як це працює

Функція на базі технології Open AI аналізує до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті й виокремлює з них ключові пункти в короткому викладі на одне повідомлення. Можна не читати всю переписку, але швидко дізнатися про її зміст у форматі резюме, пише 24 Канал.

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За даними Rakuten Viber, дві третини українців регулярно спілкуються у групових чатах. Нова функція допоможе економити час на прочитування повідомлень у шкільних, сусідських, робочих та інших групових чатах.

Це перший приклад такої функції у месенджері, адже наразі жоден конкуруючий сервіс не має нічого подібного. Штучний інтелект у месенджерах здебільшого поки що обмежується додаванням чат-бота у вигляді окремого чату або генерування стікерів (досі тестується у WhatsApp).

Окрім стислого викладу чату, Viber нагадує про інші корисні функції для групових чатів:

Для того, щоб жоден учасник групового чату не загубив важливого повідомлення, його можна закріпити. Закріплене повідомлення залишатиметься вгорі екрана, а натиснувши на нього — користувач одразу переходить до цього повідомлення в чаті. Щоб закріпити повідомлення: натисніть та утримуйте повідомлення, а потім оберіть "Закріпити".

Для пошуку окремих деталей у чаті, не обовʼязково гортати всю стрічку повідомлень — достатньо скористатися "Пошуком у чаті". Для цього: натисніть на назву обраного чату, а потім оберіть "Пошук у чаті".

Для додаткового захисту чутливої інформації (адрес, паролів тощо) скористайтеся зникомими повідомленнями. Такі повідомлення автоматично видаляються в заздалегідь визначений час, їх неможливо переслати чи скопіювати. Щоб увімкнути зникомі повідомлення в чаті: натисніть плюс, оберіть "Зникомі повідомлення", виберіть, як довго повідомлення залишатиметься видимим, введіть повідомлення й відправте.

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Варто зазначити, що всі особисті та групові чати, та дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Жодні треті сторони, включно з командою месенджера, не мають доступу до інформації, якою обмінюються користувачі: її неможливо перехопити або прослухати. Ключі дешифрування зберігаються лише на пристроях учасників розмови.