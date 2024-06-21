Как это работает

Функция на базе технологии Open AI анализирует до 100 непрочитанных сообщений в групповом чате и выделяет из них ключевые пункты в кратком изложении на одно сообщение. Можно не читать всю переписку, но быстро узнать о ее содержании в формате резюме, пишет 24 Канал.

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По данным Rakuten Viber, две трети украинцев регулярно общаются в групповых чатах. Новая функция поможет экономить время на прочтение сообщений в школьных, соседских, рабочих и других групповых чатах.

Это первый пример такой функции в мессенджере, ведь пока ни один конкурирующий сервис не имеет ничего подобного. Искусственный интеллект в мессенджерах в основном пока ограничивается добавлением чат-бота в виде отдельного чата или генерирования стикеров (до сих пор тестируется в WhatsApp).

Кроме краткого изложения чата, Viber напоминает о других полезных функциях для групповых чатов:

Для того, чтобы ни один участник группового чата не потерял важного сообщения, его можно закрепить. Закрепленное сообщение будет оставаться вверху экрана, а нажав на него — пользователь сразу переходит к этому сообщению в чате. Чтобы закрепить сообщение: нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите "Закрепить".

Для поиска отдельных деталей в чате, не обязательно листать всю ленту сообщений - достаточно воспользоваться "Поиском в чате". Для этого: нажмите на название выбранного чата, а затем выберите "Поиск в чате".

Для дополнительной защиты чувствительной информации (адресов, паролей и т.д.) воспользуйтесь скрытыми сообщениями. Такие сообщения автоматически удаляются в заранее определенное время, их невозможно переслать или скопировать. Чтобы включить скрытые сообщения в чате: нажмите плюс, выберите "Скрытые сообщения", выберите, как долго сообщение будет оставаться видимым, введите сообщение и отправьте.

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Стоит отметить, что все личные и групповые чаты, и звонки в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Никакие третьи стороны, включая команду мессенджера, не имеют доступа к информации, которой обмениваются пользователи: ее невозможно перехватить или прослушать. Ключи дешифровки хранятся только на устройствах участников разговора.