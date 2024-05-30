Результаты проверки Viber

Viber – одна из ведущих мировых платформ для общения с фокусом на защищенности данных пользователей. Мессенджер успешно прошел сертификацию безопасности SOC 2 Type II (System Organization Control).

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SOC - это фреймворк, созданный для оценки защищенности данных и управления ими. Сертификация SOC 2 предназначена для SaaS (Software as a Service) компаний, то есть тех, которые предоставляют свое программное обеспечение как постоянный сервис. Разновидность Type II, в свою очередь, тестирует все системы защиты в течение определенного времени (от 3 месяцев до года).

Критерии оценивания включают:

Безопасность.

Доступность.

Конфиденциальность.

Целостность обработки данных.

Приватность данных.

SOC был разработан Американским институтом сертифицированных публичных бухгалтеров (AICPA). Именно AICPA задает этические и аудиторские стандарты в США.

Аудит был проведен компанией Ernst & Young. Проверка подтвердила, что все практики, процедуры, операции, а также политика безопасности Viber соответствуют стандартам SOC 2.

Получение сертификата SOC 2 Type 2 - важный этап для Rakuten Viber и очередное свидетельство нашего стремления обеспечить защищенность и приватность для пользователей,

– говорит Лиад Шнель, вице-президент по инжинирингу и руководитель отдела IТ-безопасности (CISO).

Он добавляет, что эта сертификация еще раз подтверждает проактивный подход компании к информационной безопасности и преданность поддержке высоких стандартов защиты данных.

"Конфиденциальность и целостность доверенной нам информации остаются нашим приоритетом. Мы стремимся и в дальнейшем обеспечивать надежность нашей платформы для обмена сообщениями для наших пользователей по всему миру", – сказал Лиад Шнель.

Кроме соответствия стандарту SOC 2, Rakuten Viber вводит ряд усовершенствований своей инфраструктуры, такие как дополнительные уровни резервирования информации и улучшения мониторинга платформы. К тому же в 2016 году Viber стал одним из первых крупных мессенджеров, который внедрил сквозное шифрование для всех личных и групповых чатов и звонков по умолчанию.