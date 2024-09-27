Viber стал резидентом Дия․Сіту: что это значит для компании

27 сентября 2024, 17:31
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Автор: Александр Гайдамашко

Украинское представительство Viber, одного из самых популярных мессенджеров среди украинцев, стало резидентом Дия.City. Японская компания объявила об этих планах чуть раньше, а теперь сообщила о завершении процесса регистрации.

Детали

Дия.City – это специальный правовой режим в Украине, направленный на развитие ІТ-отрасли. Он представляет собой современную модель правового и налогового пространства для бизнеса, которая способствует развитию технологических компаний, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере ИТ, пишет 24 Канал.

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В январе 2024 года компания Rakuten объявила об открытии офиса в Киеве, а также заявила, что планирует присоединиться к инициативе Дия.City.

Rakuten Viber активно участвует в развитии украинской цифровой экосистемы, и намерена и в дальнейшем оставаться ее неотъемлемой частью. Дия.City создает для этого все возможности,
- комментирует вступление в Дия.City Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине.

Резиденты Дия.City получают особый правовой статус, специальное налогообложение и либерализованные трудовые отношения.

  • Особый правовой статус предусматривает, что бизнесы – как украинские, так и иностранные – работают не в рамках действующего в Украине законодательства, а по специальным правилам, прописанным в ряде законопроектов, которые разработала команда Минцифры.
  • Также применяется налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
  • Более низкие налоговые ставки в целом.
  • Разрешается как классическое трудоустройство по КЗоТ, так и контрактное.
  • Применяется европейская система приобретения и защиты интеллектуальных прав.
  • Дополнительные правовые гарантии и защита от необоснованных проверок и расследований благодаря особой процедуре процессуальных действий.
Как отмечает официальный сайт Дия.City, сейчас резидентами уже стали 1354 компании.
  • Напомним, что по состоянию на 2024 год Rakuten Viber пользуется 98% украинцев со смартфонами.
  • С начала года команда запустила ряд новых функций и продуктов, среди которых: бизнес-звонки в мессенджере, папки для чатов, идентификация входящих звонков, краткое изложение чата на основе ИИ и другие.
  • Также недавно мессенджер получил международный сертификат безопасности SOC II.