Viber стал резидентом Дия․Сіту: что это значит для компании

Украинское представительство Viber, одного из самых популярных мессенджеров среди украинцев, стало резидентом Дия.City. Японская компания объявила об этих планах чуть раньше, а теперь сообщила о завершении процесса регистрации.

Детали

Дия.City – это специальный правовой режим в Украине, направленный на развитие ІТ-отрасли. Он представляет собой современную модель правового и налогового пространства для бизнеса, которая способствует развитию технологических компаний, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере ИТ, пишет 24 Канал.

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В январе 2024 года компания Rakuten объявила об открытии офиса в Киеве, а также заявила, что планирует присоединиться к инициативе Дия.City.

Rakuten Viber активно участвует в развитии украинской цифровой экосистемы, и намерена и в дальнейшем оставаться ее неотъемлемой частью. Дия.City создает для этого все возможности,

- комментирует вступление в Дия.City Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине.

Резиденты Дия.City получают особый правовой статус, специальное налогообложение и либерализованные трудовые отношения.

Особый правовой статус предусматривает, что бизнесы – как украинские, так и иностранные – работают не в рамках действующего в Украине законодательства, а по специальным правилам, прописанным в ряде законопроектов, которые разработала команда Минцифры.

Также применяется налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Более низкие налоговые ставки в целом.

Разрешается как классическое трудоустройство по КЗоТ, так и контрактное.

Применяется европейская система приобретения и защиты интеллектуальных прав.

Дополнительные правовые гарантии и защита от необоснованных проверок и расследований благодаря особой процедуре процессуальных действий.

Напомним, что по состоянию на 2024 год Rakuten Viber пользуется 98% украинцев со смартфонами.

С начала года команда запустила ряд новых функций и продуктов, среди которых: бизнес-звонки в мессенджере, папки для чатов, идентификация входящих звонков, краткое изложение чата на основе ИИ и другие.

Также недавно мессенджер получил международный сертификат безопасности SOC II.