Если вы также задумались о смене мессенджера, вот три безопасных и многофункциональных варианта от Техно 24, которые стоит рассмотреть.

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Signal: Чемпион по конфиденциальности



Мессенджер Signal известен своей безопасностью / Коллаж 24 Канала

Signal – это программа, которую стоит выбрать, если конфиденциальность для вас превыше всего. Известный своим сквозным шифрованием, Signal гарантирует, что ваши сообщения доступны только вам и получателю.

Его протокол шифрования, Signal Protocol, считается отраслевым стандартом, который также используется такими приложениями, как WhatsApp. В отличие от Telegram, Signal не собирает метаданные пользователя, что добавляет дополнительный уровень безопасности.

Signal предлагает чистый, простой интерфейс, ориентированный на безопасный обмен сообщениями, голосовыми и видеозвонками. Хотя в нем отсутствуют некоторые функции Telegram, такие как каналы и боты, он не лишен полезных опций, таких как одноразовые сообщений, которые исчезают и защита экрана от скриншотов.

Скачать Signal:

Однако заметьте, что Signal не поддерживает экспорт чатов из других приложений, поэтому вам придется начинать все сначала, если вы перейдете на другое приложение.

Viber: Многофункциональная альтернатива



Viber – наиболее удобная альтернатива / Коллаж 24 Канала

Viber обеспечивает баланс между надежной защитой и широким набором функций. Как и Signal, Viber использует сквозное шифрование для защиты ваших сообщений. Он также предлагает бесплатные голосовые и видеозвонки, групповые чаты, стикеры, GIF-файлы и даже недорогие международные звонки через Viber Out.

Уникальная функция Viber "Скрытый чат" позволяет блокировать определенные разговоры с помощью PIN-кода, обеспечивая дополнительную конфиденциальность. Кроме того, мессенджер имеет подписку Viber Plus, которая предлагает ряд преимуществ для пользователей, среди которых: транскрипция голосовых сообщений, режим "Невидимка", прямой чат со службой поддержки и безлимитные стикеры.

Переход с Telegram на Viber не является простым, поскольку Viber не поддерживает прямой импорт чатов, но после настройки управлять контактами и группами очень просто.

Скачать Viber:

WhatsApp: Универсальный вариант



Универсальный мессенджер, развивающийся / Коллаж 24 Канала

С аудиторией в почти 3 миллиарда пользователей, WhatsApp является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями во всем мире. После введения сквозного шифрования в 2016 году он сравнялся с Signal и Viber по уровню безопасности чатов.

Простой интерфейс WhatsApp и широкое распространение делают его простым в использовании даже для тех, кто менее знаком с технологиями.

WhatsApp поддерживает различные типы медиа и предлагает надежные функции группового чата, включая зашифрованные резервные копии на Google Drive или iCloud. Однако пользователи, которые заботятся о конфиденциальности, могут быть обеспокоены из-за того, что мессенджер принадлежит компании Meta (бывший Facebook), а их практика сбора данных печально известна.

Как и другие альтернативы, WhatsApp не позволяет прямой импорт чата из Telegram, а это означает, что вам придется начинать все сначала.

Скачать WhatsApp:

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Хотя Telegram, скорее всего, никуда не денется, стоит рассмотреть другие приложения для обмена сообщениями, особенно для тех, кто хочет повысить собственную безопасность или просто исследовать альтернативы.

Signal, Viber и WhatsApp предлагают уникальный набор функций и средств защиты конфиденциальности, но ни одно из них не позволяет напрямую экспортировать чат из Telegram. Впрочем, свежий старт может быть именно тем, что вам нужно.