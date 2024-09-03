Редакция Техно 24 подготовила краткую инструкцию для каждой популярной платформы. Вот как восстановить пароль к Wi-Fi на различных устройствах.

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Устройства на базе Android

Для тех, кто пользуется телефоном Google Pixel, восстановить пароль к Wi-Fi очень просто.

Перейдите в Настройки > Сеть и Интернет > Интернет .

. Коснитесь значка шестеренки рядом с сетью Wi-Fi, к которой вы подключены, а затем выберите Подать .

. После аутентификации вашей личности вы увидите QR-код с паролем Wi-Fi, указанным под ним.

На других телефонах Android вы найдете аналогичные опции в настройках Wi-Fi, часто с дополнительными функциями, такими как автоматическое переподключение и информация о частоте и стандарт сети.

Устройства с iOS

На iPhone перейдите в приложение Настройки и выберите Wi-Fi .

и выберите . Найдите сеть, к которой вы подключены, и коснитесь синей информационной пиктограммы рядом с ней.

Коснитесь поля Пароль, авторизуйтесь с помощью Face ID или PIN-кода, и пароль появится на экране.

Вы также можете воспользоваться всплывающим окном Копировать, чтобы сохранить пароль в другом месте, если это необходимо. На этом экране также доступны такие опции, как включение режима низкого потребления данных или забвение сети.

Windows

Чтобы найти пароль к Wi-Fi в Windows, откройте откройте Настройки из меню Старт (Пуск) , а затем выберите Сеть и Интернет > Wi-Fi .

из меню , а затем выберите . Выберите подключенную сеть,, чтобы просмотреть ее свойства. Нажмите Просмотреть рядом с Просмотреть ключ безопасности Wi-Fi, чтобы увидеть ключ безопасности, чтобы увидеть пароль.

Кроме того, с помощью опции Управление известными сетями можно добавлять, забывать или редактировать свойства сети.

macOS

Пользователи компьютеров Mac могут найти свой пароль Wi-Fi, открыв меню Apple и выбрав меню Apple и выбрав Системные настройки > Wi-Fi > Wi-Fi.

Здесь следует прокрутить вниз до Известные сети, нажать три точки рядом с сетью и выбрать Копировать пароль .

нажать три точки рядом с сетью и выбрать . Далее следует вставить пароль в другую программу, например блокнот, чтобы просмотреть его.

Вы также можете просмотреть историю подключенных сетей и скопировать их пароли при необходимости.

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Эти простые шаги гарантируют, что вы сможете быстро восстановить доступ к сети Wi-Fi без лишних хлопот, помогая вам оставаться на связи с легкостью.