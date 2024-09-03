Редакція Техно 24 підготувала коротку інструкцію для кожної популярної платформи. Ось як відновити пароль до Wi-Fi на різних пристроях.

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Пристрої на базі Android

Для тих, хто користується телефоном Google Pixel, відновити пароль до Wi-Fi дуже просто.

Перейдіть до Налаштування > Мережа та Інтернет > Інтернет .

. Торкніться значка шестерні поруч із мережею Wi-Fi, до якої ви підключені, а потім виберіть Подати .

. Після автентифікації вашої особи ви побачите QR-код із паролем Wi-Fi, вказаним під ним.

На інших телефонах Android ви знайдете аналогічні опції в налаштуваннях Wi-Fi, часто з додатковими функціями, такими як автоматичне перепідключення та інформація про частоту і стандарт мережі.

Пристрої з iOS

На iPhone перейдіть до програми Налаштування і виберіть Wi-Fi .

і виберіть . Знайдіть мережу, до якої ви підключені, і торкніться синьої інформаційної піктограми поруч з нею.

Торкніться поля Пароль, авторизуйтеся за допомогою Face ID або PIN-коду, і пароль з'явиться на екрані.

Ви також можете скористатися спливаючим вікном Копіювати, щоб зберегти пароль в іншому місці, якщо це необхідно. На цьому екрані також доступні такі опції, як увімкнення режиму низького споживання даних або забуття мережі.

Windows

Щоб знайти пароль до Wi-Fi у Windows, відкрийте Налаштування з меню Старт (Пуск) , а потім виберіть Мережа та Інтернет > Wi-Fi .

з меню , а потім виберіть . Виберіть підключену мережу, щоб переглянути її властивості. Натисніть Переглянути поруч із Переглянути ключ безпеки Wi-Fi, щоб побачити пароль.

Крім того, за допомогою опції Керування відомими мережами можна додавати, забувати або редагувати властивості мережі.

macOS

Користувачі комп'ютерів Mac можуть знайти свій пароль Wi-Fi, відкривши меню Apple і вибравши Системні налаштування > Wi-Fi.

Тут слід прокрутити вниз до Відомі мережі, натиснути три крапки поруч із мережею та вибрати Копіювати пароль .

натиснути три крапки поруч із мережею та вибрати . Далі слід вставити пароль в іншу програму, наприклад нотатник, щоб переглянути його.

Ви також можете переглянути історію підключених мереж і скопіювати їхні паролі за потреби.

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Ці прості кроки гарантують, що ви зможете швидко відновити доступ до мережі Wi-Fi без зайвого клопоту, допомагаючи вам залишатися на зв'язку з легкістю.