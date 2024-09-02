Поскольку этот совет касается батареи, следует сразу разобраться с тем, как она работает. Современные смартфоны оснащены усовершенствованными литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, информирует Техно 24.

Актуально Как продлить жизнь вашего смартфона, когда нет света

Не менее важным элементом в современных смартфонах являются сложные алгоритмы зарядки. Благодаря искусственному интеллекту производителям удается избавиться от проблем, сопровождавших процесс зарядки батареи десятилетиями до сих пор. Это касается и зарядки батареи до 100%, ведь именно благодаря алгоритмам на основе ИИ теперь это вообще не проблема.

Дело в том, что эти технологии включают системы управления напряжением и контроль скорости заряда и предназначены они для продления срока службы аккумулятора.

Усовершенствованный химический состав аккумулятора

В современных смартфонах используются усовершенствованные литиевые аккумуляторы, которые являются долговечными и эффективными. Эти аккумуляторы выдерживают полную зарядку без значительного износа, в отличие от старых технологий, используемых в аккумуляторах.

На помощь также приходят адаптивные алгоритмы зарядки, которые защищают здоровье аккумулятора, динамически контролируя процесс зарядки. Это гарантирует, что зарядка до 100% не повредит аккумулятору и сохранит его долговременную производительность.

Кроме того, эти алгоритмы также регулируют скорость зарядки, особенно когда аккумулятор приближается к полной емкости. Это предотвращает перегрев, а именно оно и является самым большим врагом аккумулятора, ведь постоянное воздействие высокой температуры уменьшает емкость батареи смартфона.

Кстати, почти все современные смартфоны предлагают гибкие настройки процесса зарядки. Например, вы можете указать значение, например, 80%, при котором зарядка аккумулятора прекратится автоматически.

Важные советы

Всегда используйте зарядные устройства и кабели, совместимые с вашим устройством. Эти аксессуары должны быть высококачественными, ведь несовместимость, повреждения, или низкое качество, могут стать причиной как ненадлежащей работы, так и серьезных проблем.

Избегайте зарядки при экстремальных температурах. Как мы уже отмечали – главный враг любого аккумулятора – высокая температура. Она негативно влияет на состояние аккумулятора, уменьшает его емкость, а постоянные воздействия могут ускорить его "смерть".

Смотрите также Продаете старый смартфон? Вот несколько правил, которые помогут повысить цену которые помогут повысить цену

Совет не заряжать телефон до 100% основывается на старых технологиях аккумуляторов. Благодаря современным достижениям, полностью заряжать смартфон безопасно. Однако придерживаться базовых советов все же необходимо, ведь это поможет сохранить ваш аккумулятор "здоровым" как можно дольше.