IT-компанії України сформулюють правила етичного використання ШІ: хто підписав декларацію

Дев'ять провідних IT-компаній України підписали Декларацію про саморегулювання у сфері штучного інтелекту. Це перший крок українського бізнесу в підготовці до майбутнього законодавства щодо ШІ.

Як це буде

Декларація передбачає, що протягом трьох місяців компанії створять правила використання штучного інтелекту, яких дотримуватимуться при розробці інноваційних продуктів, пише Урядовий портал. Імовірно, з часом до неї приєднуватимуться й інші українські бренди, які працюватимуть з ШІ, але це, судячи з усього, не є зобов'язанням, а лише добровільною обіцянкою.

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Декларацію підписали такі компанії:

Grammarly — асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію та продуктивність.

— асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію та продуктивність. MacPaw — українська IT-компанія, яка розробляє та розповсюджує програмне забезпечення для macOS та iOS.

— українська IT-компанія, яка розробляє та розповсюджує програмне забезпечення для macOS та iOS. LetsData — стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі.

— стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі. DroneUA — українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку.

— українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку. WINSTARS.AI — ключовий R&D центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів.

— ключовий R&D центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів. Gametree.me — розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри.

— розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри. YouScan.io — розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту.

— розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту. EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту.

– компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту. Valtech — міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту.

Підписання Декларації — перший сигнал, що український бізнес починає готуватися до майбутнього регулювання щодо штучного інтелекту й ініціює формування правил у цій сфері. Фактично компанії самі закладають фундамент майбутнього законодавства з використання штучного інтелекту в технологічних продуктах,

– каже заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Він додав, що роль як держави у цьому процесі полягає в допомозі бізнесу синхронізувати розроблені принципи з міжнародними стандартами, щоб українські ШІ-продукти могли виходити на іноземні ринки.

Зазначається також, що до формування принципів відповідального використання ШІ долучаться Мінцифри, Центр демократії та верховенства права та Експертний комітет з розвитку штучного інтелекту при Мінцифри. Напрацьовані стандарти будуть об‘єднані у єдиний документ — Добровільний кодекс поведінки, який стане наступним етапом у саморегулюванні ШІ в Україні.