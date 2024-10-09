Як це буде

Декларація передбачає, що протягом трьох місяців компанії створять правила використання штучного інтелекту, яких дотримуватимуться при розробці інноваційних продуктів, пише Урядовий портал. Імовірно, з часом до неї приєднуватимуться й інші українські бренди, які працюватимуть з ШІ, але це, судячи з усього, не є зобов'язанням, а лише добровільною обіцянкою.

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Декларацію підписали такі компанії:

Grammarly — асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію та продуктивність.

— асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію та продуктивність. MacPaw — українська IT-компанія, яка розробляє та розповсюджує програмне забезпечення для macOS та iOS.

— українська IT-компанія, яка розробляє та розповсюджує програмне забезпечення для macOS та iOS. LetsData — стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі.

— стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі. DroneUA — українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку.

— українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку. WINSTARS.AI — ключовий R&D центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів.

— ключовий R&D центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів. Gametree.me — розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри.

— розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри. YouScan.io — розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту.

— розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту. EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту.

– компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту. Valtech — міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту.

Підписання Декларації — перший сигнал, що український бізнес починає готуватися до майбутнього регулювання щодо штучного інтелекту й ініціює формування правил у цій сфері. Фактично компанії самі закладають фундамент майбутнього законодавства з використання штучного інтелекту в технологічних продуктах,

– каже заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Він додав, що роль як держави у цьому процесі полягає в допомозі бізнесу синхронізувати розроблені принципи з міжнародними стандартами, щоб українські ШІ-продукти могли виходити на іноземні ринки.

Зазначається також, що до формування принципів відповідального використання ШІ долучаться Мінцифри, Центр демократії та верховенства права та Експертний комітет з розвитку штучного інтелекту при Мінцифри. Напрацьовані стандарти будуть об‘єднані у єдиний документ — Добровільний кодекс поведінки, який стане наступним етапом у саморегулюванні ШІ в Україні.