Українсько-британська оборонна компанія Pai Defence залучила 5 мільйонів доларів інвестицій. Раунд очолив скандинавський венчурний фонд Gardar за участю українських інвесторів. Стартап планує використати фінансування для масштабування систем повітряної ситуаційної обізнаності та вдосконалення технологій прогнозування поведінки ворожих безпілотників.

Компанію Pai Defence заснували у 2025 році доброволець і чинний військовий командир Дмитро Пульмановський та інженерка Тоня Закорчемна. Про це пише 24 Канал.

Як працює система виявлення дронів Pai Defence

Стартап розробляє систему, яка збирає радіоелектронні дані в реальному часі та допомагає виявляти безпілотники, визначати їхню активність і типи. Для цього використовуються пасивні сенсори, які не випромінюють сигналів і не розкривають позиції підрозділів.

Отримані дані аналізують алгоритми машинного навчання. Вони вивчають маршрути, час польотів та інші поведінкові закономірності ворожих дронів. Це дає змогу не лише фіксувати появу безпілотників, а й поступово прогнозувати їхні подальші дії.

За словами співзасновниці та CEO компанії Тоні Закорчемної, Pai Defence вже відстежила понад 100 тисяч польотів дронів. Зібрану інформацію стартап використовує для створення цифрової історії польотів і навчання ML-моделей. Мета розробників – забезпечити відстеження польотів над зоною ураження від моменту запуску. Такий підхід має допомогти військовим завчасно визначати загрози, оцінювати ймовірні маршрути безпілотників і краще планувати протидію.

Яку проблему на фронті прагне розв'язати стартап

У Pai Defence вважають, що українська система управління бойовими діями «Дельта» покращила координацію підрозділів, однак у виявленні безпілотників залишається прогалина. Зокрема, компанія вказує на нестачу інструментів, які могли б у реальному часі показувати повітряну обстановку та розрізняти дружні й ворожі дрони. Частина процесів виявлення досі залежить від операторів.

Після перших бойових випробувань і позитивних відгуків від військових підрозділів засновники вирішили масштабувати технологію. За задумом компанії, система має допомогти скоротити час між виявленням загрози та реагуванням на неї.

Керуючий партнер Gardar Ерленд Престгард назвав проблему FPV-дронів однією з найсерйозніших для українського війська. За його оцінкою, залежно від позиції, на ці безпілотники припадає 70–90% бойових втрат. Інвестор вважає, що технологія Pai Defence може допомогти зменшити кількість загиблих на передовій.

Хто інвестував у Pai Defence

Окрім Gardar, у раунді взяли участь українські венчурні фонди та інвестиційні компанії UA1, D3, Green Flag, Defence Builder, 1991 Ventures, Motanka, WildField, TA Ventures та Angel One.

Залучені кошти стартап спрямує на розширення покриття лінії фронту сенсорами виявлення дронів, розвиток алгоритмів машинного навчання та збільшення інженерної команди.

У компанії також розглядають можливість застосування технології за межами військової сфери. Зокрема, системи повітряної ситуаційної обізнаності можуть бути корисними для протидії терористичним загрозам і забезпечення громадської безпеки.