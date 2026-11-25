Компания Pai Defence была основана в 2025 году добровольцем и действующим военным командиром Дмитрием Пульмановским и инженером Тоней Закорчемной. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как работает система обнаружения дронов Pai Defence

Стартап разрабатывает систему, которая собирает радиоэлектронные данные в режиме реального времени и помогает обнаруживать беспилотники, определять их активность и типы. Для этого используются пассивные датчики, которые не излучают сигналы и не раскрывают позиции подразделений.

Полученные данные анализируются алгоритмами машинного обучения. Они изучают маршруты, время полетов и другие поведенческие закономерности вражеских дронов. Это позволяет не только фиксировать появление беспилотников, но и постепенно прогнозировать их дальнейшие действия.

По словам соучредительницы и генерального директора компании Тони Закорчемной, Pai Defence уже отследила более 100 тысяч полетов дронов. Собранную информацию стартап использует для создания цифровой истории полетов и обучения ML-моделей. Цель разработчиков – обеспечить отслеживание полетов над зоной поражения с момента запуска. Такой подход должен помочь военным заблаговременно выявлять угрозы, оценивать вероятные маршруты беспилотников и лучше планировать противодействие.

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Какую проблему на фронте стремится решить стартап

В Pai Defence считают, что украинская система управления боевыми действиями "Дельта" улучшила координацию подразделений, однако в обнаружении беспилотников остается пробел. В частности, компания указывает на недостаток инструментов, которые могли бы в режиме реального времени отображать воздушную обстановку и различать дружественные и вражеские дроны. Часть процессов обнаружения до сих пор зависит от операторов.

После первых боевых испытаний и положительных отзывов от воинских подразделений основатели решили масштабировать технологию. По замыслу компании, система должна помочь сократить время между обнаружением угрозы и реагированием на нее.

Управляющий партнер Gardar Эрленд Престгард назвал проблему FPV-дронов одной из самых серьезных для украинской армии. По его оценке, в зависимости от позиции, на эти беспилотники приходится 70–90% боевых потерь. Инвестор считает, что технология Pai Defence может помочь уменьшить количество погибших на передовой.

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Кто инвестировал в Pai Defence

Помимо Gardar, в раунде приняли участие украинские венчурные фонды и инвестиционные компании UA1, D3, Green Flag, Defence Builder, 1991 Ventures, Motanka, WildField, TA Ventures и Angel One.

Привлеченные средства стартап направит на расширение покрытия линии фронта датчиками обнаружения дронов, развитие алгоритмов машинного обучения и увеличение инженерной команды.

В компании также рассматривают возможность применения технологии за пределами военной сферы. В частности, системы воздушной ситуационной осведомленности могут быть полезны для противодействия террористическим угрозам и обеспечения общественной безопасности.