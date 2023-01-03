SpaceX виведе на орбіту український наносупутник PolyITAN-HP-30: трансляція польоту

У вівторок, о 16:56 за київським часом, зі стартової платформи на мисі Канаверал стартує ракета SpaceX Falcon 9 з місією Transporter-6. Корисне навантаження – 114 малих супутників, серед яких і український супутник PolyITAN-HP-30 (PolyITAN-2-HP), створений студентами Київського політехнічного інституту.

Як повідомляє 24 Канал, апарат створили до 30-річчя Незалежності України під керівництвом Бориса Рассамакіна. Подію транслюватимуть онлайн на каналі КПІ ім. Ігоря Сікорського з 16 години.

Не пропустіть Її бачили ще неандертальці: прадавня комета летить до Землі і її можна буде побачити у січні

Відділення PolyITAN-HP-30 від ракети носія відбудеться через 1 годину 5 хвилин і 12 секунд після старту. Якщо все піде чітко за графіком, ця подія повинна статися о 18:01. Ймовірно супутник навіть можна буде побачити на одній з камер другого ступеня Falcon 9.

Що відомо про супутник PolyITAN-HP-30

Детальніше про український супутник розповів студент кафедри космічної інженерії Київського політехнічного інституту Боровик Богдан:

PolyITAN-HP-30 – це невеликий супутник типу кубсат формату 2U. Його розміри – 20х10х10 сантиметрів. Апарат сконструйований таким чином, що частиною його системи терморегулювання є експериментальна теплова труба. Попри його незначні розміри він обладнаний усім необхідним для отримання електроенергії, підтримки зв'язку з КПІ, керування орієнтацією і виконання свого наукового експерименту.



Супутник PolyITAN-HP-30 / Фото КПІ

Система терморегулювання необхідна кожному космічному апарату для відведення надмірного тепла від його електричних компонентів. Це запобігає перегріванню та виводу апарату з ладу.

Особливість охолодження апаратів у космосі в тому, що вони перебувають у повному вакуумі і не можуть віддавати тепло в повітря, тож їм необхідні добре спроєктовані системи терморегуляції. Вони відводять тепло, а воно вже потім повільно випромінюється.

Системи терморегуляції таких апаратів містять теплові труби, якими рухається теплоносій в системі. В його ролі виступає спеціальна рідина чи газ, що випаровується у зоні нагріву, поглинаючи тепло, а потім конденсується у зоні охолодження, віддаючи тепло радіаторам.

Місія PolyITAN-HP-30

Основною ціллю супутника PolyITAN-HP-30 є дослідження характеристик теплової труби в невагомості. Робота теплових труб на Землі суттєво відрізняється від їх роботи у космосі, де на них впливає безліч факторів, зокрема таких, як мікрогравітація нашої планети.

PolyITAN-HP-30 виступить невеличкою лабораторією на орбіті, в якій можна буде дослідити роботу теплової труби в умовах, для яких вона призначена. Це допоможе в майбутньому краще і ефективніше виготовляти теплові труби для нових космічних апаратів.

Читайте на сайті Інженери показали прототип триногого робота для роботи у відкритому космосі

Де дивитися трансляцію запуску

Запуск в режимі онлайн можна дивитися на стрімі від SpaceX:

Власний стрім також транслюватиме КПІ на своєму ютуб-каналі: