SpaceX выведет на орбиту украинский наноспутник PolyITAN-HP-30: трансляция полета

Во вторник, в 16:56 по киевскому времени, со стартовой платформы на мысе Канаверал стартует ракета SpaceX Falcon 9 с миссией Transporter-6. Полезная нагрузка – 114 малых спутников, среди которых и украинский спутник PolyITAN-HP-30 (PolyITAN-2-HP), созданный студентами Киевского политехнического института.

Как сообщает 24 Канал, аппарат был создан к 30-летию Независимости Украины под руководством Бориса Рассамакина. Событие будут транслировать онлайн с 16 часов.

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Отделение PolyITAN-HP-30 от ракеты носителя состоится через 1 час 5 минут и 12 секунд после старта. Если все пойдет четко по графику, это событие должно произойти в 18:01. Вероятно, спутник даже можно будет увидеть на одной из камер второй ступени Falcon 9.

Что известно о спутнике PolyITAN-HP-30

PolyITAN-HP-30 – это небольшой спутник типа кубсата формата 2U. Его размеры – 20х10х10 сантиметров. Аппарат сконструирован таким образом, что часть его системы терморегулирования – экспериментальная тепловая труба.



Спутник PolyITAN-HP-30 / Фото КПИ

Система терморегулирования необходима каждому космическому аппарату для отвода избыточного тепла от электрических компонентов. Это предотвращает перегрев и вывод аппарата из строя.

Особенность охлаждения аппаратов в космосе состоит в том, что они находятся в полном вакууме и не могут отдавать тепло в воздух, поэтому им необходимы хорошо спроектированные системы терморегуляции. Они отводят тепло, а оно уже потом медленно излучается.

Системы терморегуляции таких аппаратов содержат тепловые трубы, по которым движется теплоноситель в системе. В его роли выступает специальная жидкость или испаряющийся газ в зоне нагрева, который поглощает тепло, а затем конденсируется в зоне охлаждения, отдавая тепло радиаторам.

Миссия PolyITAN-HP-30

PolyITAN-HP-30 исследует работу тепловых труб системы терморегуляции. Работа тепловых труб на Земле существенно отличается от их работы в космосе, где на них влияет множество факторов, таких, как микрогравитация нашей планеты.

Основная миссия спутника PolyITAN-HP-30 – исследование характеристик тепловых трубок в постоянных условиях микрогравитации. В процессе наблюдения учёные также могут выявить и ряд недостатков в конструкции, которые нужно улучшить в последующих итерациях системы терморегуляции разных космических аппаратов.

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Где смотреть трансляцию запуска

Запуск в режиме онлайн можно смотреть на стриме от SpaceX:

Собственный стрим также будет транслировать КПИ на своем ютуб-канале: