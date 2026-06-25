"Укрпошта" повідомила про кібератаку – застосунок тимчасово працює зі збоями

"Укрпошта" заявила про кібератаку на свої IT-системи, через що мобільний застосунок почав працювати нестабільно. Компанія вже займається відновленням сервісів.

Підприємство "Укрпошта" повідомило, що в ніч проти 25 червня його IT-інфраструктура зазнала кібератаки. Внаслідок інциденту мобільний застосунок компанії тимчасово працює зі збоями, а частина користувачів стикається з проблемами під час входу. Про це повідомила сама "Укрпошта".

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Що сталося з системами "Укрпошти"?

У компанії зазначають, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісів і намагаються якнайшвидше повернути повну функціональність застосунку.

За наявною інформацією, характер збоїв різниться залежно від типу користувача. Для частини клієнтів проблеми починаються вже на етапі авторизації в застосунку. Наразі невідомо, чи зачепила атака інші ключові функції сервісу, однак повідомляється про загальну нестабільність роботи платформи.

Компанія не уточнює деталі самої кібератаки, але підкреслює, що відновлювальні роботи тривають безперервно.

Офіційна позиція компанії

Через нічну ворожу атаку на ІТ-системи застосунок "Укрпошти" тимчасово працює зі збоями. Наші фахівці вже займаються відновленням. Ми робимо все можливе, щоб ви могли повернутися до комфортного користування застосунком найближчим часом. Обов'язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності!, – йдеться в повідомленні компанії.

Кібератаки на державні та логістичні сервіси в Україні залишаються однією з ключових кіберзагроз останніх років. Подібні інциденти можуть впливати не лише на цифрові сервіси, а й на доступ до базових логістичних операцій, включно з відстеженням посилок та онлайн-сервісами для клієнтів.