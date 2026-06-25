Предприятие "Укрпочта" сообщило, что в ночь на 25 июня его ИТ-инфраструктура подверглась кибератаке. В результате инцидента мобильное приложение компании временно работает со сбоями, а часть пользователей сталкивается с проблемами при входе в систему. Об этом сообщила сама "Укрпочта".

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Что произошло с системами "Укрпочты"?

В компании отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов и пытаются как можно быстрее вернуть полную функциональность приложения.

По имеющейся информации, характер сбоев различается в зависимости от типа пользователя. У части клиентов проблемы начинаются уже на этапе авторизации в приложении. Пока неизвестно, затронула ли атака другие ключевые функции сервиса, однако сообщается об общей нестабильности работы платформы.

Компания не уточняет детали самой кибератаки, но подчеркивает, что восстановительные работы ведутся непрерывно.

Официальная позиция компании

Из-за ночной враждебной атаки на ИТ-системы приложение "Укрпочты" временно работает со сбоями. Наши специалисты уже занимаются восстановлением. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время. Обязательно сообщим вам, как только все починим. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства!

– говорится в сообщении компании.

Кибератаки на государственные и логистические сервисы в Украине остаются одной из ключевых киберугроз последних лет. Подобные инциденты могут влиять не только на цифровые сервисы, но и на доступ к базовым логистическим операциям, включая отслеживание посылок и онлайн-сервисы для клиентов.