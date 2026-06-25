Предприятие "Укрпочта" сообщило, что в ночь на 25 июня его ИТ-инфраструктура подверглась кибератаке. В результате инцидента мобильное приложение компании временно работает со сбоями, а часть пользователей сталкивается с проблемами при входе в систему. Об этом сообщила сама "Укрпочта".
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Что произошло с системами "Укрпочты"?
В компании отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов и пытаются как можно быстрее вернуть полную функциональность приложения.
По имеющейся информации, характер сбоев различается в зависимости от типа пользователя. У части клиентов проблемы начинаются уже на этапе авторизации в приложении. Пока неизвестно, затронула ли атака другие ключевые функции сервиса, однако сообщается об общей нестабильности работы платформы.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Компания не уточняет детали самой кибератаки, но подчеркивает, что восстановительные работы ведутся непрерывно.
Официальная позиция компании
Из-за ночной враждебной атаки на ИТ-системы приложение "Укрпочты" временно работает со сбоями. Наши специалисты уже занимаются восстановлением. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли вернуться к комфортному использованию приложения в ближайшее время. Обязательно сообщим вам, как только все починим. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства!
– говорится в сообщении компании.
Кибератаки на государственные и логистические сервисы в Украине остаются одной из ключевых киберугроз последних лет. Подобные инциденты могут влиять не только на цифровые сервисы, но и на доступ к базовым логистическим операциям, включая отслеживание посылок и онлайн-сервисы для клиентов.