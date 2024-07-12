Пентагон розсекретив документи про дослідження об'єкта, який вважали інопланетним літаком

Відділення Пентагону, яке займається дослідженням невідомих повітряних об'єктів, опублікувало новий звіт про походження того, що довгий час вважалося частиною інопланетного літака. Що ж це було насправді?

Нудна правда

Згідно з пресрелізом, Національна лабораторія Оук-Рідж отримала зразок імовірного позаземного літального апарата у 2022 році від дослідницької організації To The Stars Academy, яка скоріше схожа на об'єднання уфологів та любителів теорій змов. Очолює цю структуру фронтмен гурту Blink-182 і фанатик НЛО Том Делонж.

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Матеріал вивчали протягом двох років, а звіт представили у квітні цього року. Вчені дійшли висновку, що зразок, імовірно, зовсім не є інопланетним. Швидше за все, це лише один з довгої низки експериментальних матеріалів середини XX століття, створених у спробі розробити легший і міцніший літак.

В оголошенні йдеться, що зразок не має надзвичайних властивостей, таких як "функціонування в якості терагерцового хвилевода для створення антигравітаційних можливостей".

Цей зразок, імовірно, є тестовим об'єктом, виробничим продуктом, побічним продуктом, або матеріальним компонентом аерокосмічних досліджень для оцінки властивостей [магнієвих] сплавів,

– заявляє Управління з розслідування аномалій (AARO).

Таким чином цей нібито шматок літака НЛО є звичайною магнієвою сполукою. Хоча походження, ланцюжок поставок і кінцеве призначення цього зразка залишаються незрозумілими, сучасний і надійний аналіз його хімічного і структурного складу і властивостей не вказує на те, що його походження неземне, а також дані не вказують на те, що досліджуваний матеріал коли-небудь мав чистий монокристалічний шар вісмуту, який, можливо, міг би діяти як терагерцовий хвилевід.

Спекуляції довкола властивостей уламків

Конспірологи з To The Stars Academy стверджують, що "матеріал точно сконструйований з чіткими шарами магнію, цинку та вісмуту при структурованій товщині всього в кілька мікронів" і що "не існує прецеденту для такої структурованої комбінації матеріалів".

Лабораторія Oak Ridge погодилась дослідити матеріал після того, як To The Stars Academy дали згоду на його вивчення. "Хоча довгий ланцюжок зберігання цього зразка неможливо перевірити, інтерес громадськості та засобів масової інформації до нього вимагав проведення прозорого розслідування з дотриманням наукових методів", – кажуть у лабораторії.

Фізико-хімічні властивості зразка, як стверджується, роблять матеріал здатним до "зменшення інерційної маси" (тобто до левітації або антигравітаційної функціональності), що, можливо, пов'язано з тим, що вісмутовий і магнієвий шари матеріалу діють як терагерцові хвилеводи,

– йдеться в звіті.

AARO і Oak Ridge кажуть, що матеріал, імовірно, є раннім випробуванням нових аерокосмічних сплавів XX століття. Починаючи з 1915 року і до Другої світової війни у США широко проводилися дослідження магнієвих сплавів для планерів, двигунів, озброєння і систем доставки ракет. Багато експериментальних магнієвих сплавів зазнали невдачі з причин, які не були добре зрозумілі на момент випробувань, наприклад, корозійне розтріскування під напругою.

Катастрофа у Розвеллі

Зазначається, що уламки, про які йде мова, нібито були знайдені у 1947 році. Хоча ніхто й ніде не згадує про Розвелл, ця дата дозволяє припустити, що той, хто передав зразок організації To The Stars Academy, цілком міг стверджувати, що він пов'язаний саме з таємничою катастрофою в штаті Нью-Мексико, яка обросла численними спекуляціями та теоріями змови про НЛО.

Катастрофа в Розвеллі є основним міфом серед шанувальників НЛО та прихильників теорії змови. Якщо коротко, то щось розбилося в пустелі за межами Розвелла, штат Нью-Мексико. Військово-повітряні сили знайшли його уламки і заявили, що це був метеорологічний аеростат. Але конспірологи вже давно вважають, що це був інопланетний космічний корабель.

Саме цей інцидент поклав початок десятиліттям паніки та інтересу до дивних вогнів у небі. Цей інтерес знову зріс в останні роки після низки гучних спостережень пілотів ВМС США і публікації розсекречених відеозаписів дивних повітряних явищ.

Американські законодавці доручили Пентагону з'ясувати, чому так багато людей повідомляють про дивні вогні в небі. У відповідь на це Пентагон у 2022 році створив AARO і відтоді розслідує те, що він назвав Неопізнаними повітряними явищами (UAP). Сьогодні вже було опубліковано чимало звітів, але поки що ніхто не зміг знайти доказів позаземних гостей.