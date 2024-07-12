Скучная правда

Согласно пресс-релизу, Национальная лаборатория Оук-Ридж получила образец вероятного внеземного летательного аппарата в 2022 году от исследовательской организации To The Stars Academy, которая скорее похожа на объединение уфологов и любителей теорий заговоров. Возглавляет эту структуру фронтмен группы Blink-182 и фанатик НЛО Том Делонж.

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Материал изучали в течение двух лет, а отчет представили в апреле этого года. Ученые пришли к выводу, что образец, вероятно, вовсе не является инопланетным. Скорее всего, это лишь один из длинной череды экспериментальных материалов середины XX века, созданных в попытке разработать более легкий и прочный самолет.

В объявлении говорится, что образец не имеет чрезвычайных свойств, таких как "функционирование в качестве терагерцового волновода для создания антигравитационных возможностей".

Этот образец, вероятно, является тестовым объектом, производственным продуктом, побочным продуктом, или материальным компонентом аэрокосмических исследований для оценки свойств [магниевых] сплавов,

– заявляет Управление по расследованию аномалий (AARO).

Таким образом этот якобы кусок самолета НЛО является обычным магниевым соединением. Хотя происхождение, цепочка поставок и конечное назначение этого образца остаются непонятными, современный и надежный анализ его химического и структурного состава и свойств не указывает на то, что его происхождение неземное, а также данные не указывают на то, что исследуемый материал когда-либо имел чистый монокристаллический слой висмута, который, возможно, мог бы действовать как терагерцовый волновод.

Спекуляции вокруг свойств обломков

Конспирологи из To The Stars Academy утверждают, что "материал точно сконструирован с четкими слоями магния, цинка и висмута при структурированной толщине всего в несколько микрон" и что "не существует прецедента для такой структурированной комбинации материалов".

Лаборатория Oak Ridge согласилась исследовать материал после того, как To The Stars Academy дали согласие на его изучение. "Хотя длинную цепочку хранения этого образца невозможно проверить, интерес общественности и средств массовой информации к нему требовал проведения прозрачного расследования с соблюдением научных методов", – говорят в лаборатории.

Физико-химические свойства образца, как утверждается, делают материал способным к "уменьшению инерционной массы" (то есть к левитации или антигравитационной функциональности), что, возможно, связано с тем, что висмутовый и магниевый слои материала действуют как терагерцовые волноводы,

– говорится в отчете.

AARO и Oak Ridge говорят, что материал, предположительно, является ранним испытанием новых аэрокосмических сплавов XX века. Начиная с 1915 года и до Второй мировой войны в США широко проводились исследования магниевых сплавов для планеров, двигателей, вооружения и систем доставки ракет. Многие экспериментальные магниевые сплавы потерпели неудачу по причинам, которые не были хорошо понятны на момент испытаний, например, коррозионное растрескивание под напряжением.

Катастрофа в Розвелле

Отмечается, что обломки, о которых идет речь, якобы были найдены в 1947 году. Хотя никто и нигде не упоминает о Розвелл, эта дата позволяет предположить, что тот, кто передал образец организации To The Stars Academy, вполне мог утверждать, что он связан именно с таинственной катастрофой в штате Нью-Мексико, которая обросла многочисленными спекуляциями и теориями заговора об НЛО.

Катастрофа в Розвелле является основным мифом среди поклонников НЛО и сторонников теории заговора. Если коротко, то что-то разбилось в пустыне за пределами Розвелла, штат Нью-Мексико. Военно-воздушные силы нашли его обломки и заявили, что это был метеорологический аэростат. Но конспирологи уже давно считают, что это был инопланетный космический корабль.

Именно этот инцидент положил начало десятилетиям паники и интереса к странным огням в небе. Этот интерес вновь возрос в последние годы после череды громких наблюдений пилотов ВМС США и публикации рассекреченных видеозаписей странных воздушных явлений.

Американские законодатели поручили Пентагону выяснить, почему так много людей сообщают о странных огнях в небе. В ответ на это Пентагон в 2022 году создал AARO и с тех пор расследует то, что он назвал Неопознанными воздушными явлениями (UAP). Сегодня уже было опубликовано немало отчетов, но пока никто не смог найти доказательств внеземных гостей.