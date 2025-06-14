Вчені показали унікальний знімок молодої зорі, на орбіті якої формується нова планета-гігант

Астрономи вперше отримали зображення зоряної системи, де, ймовірно, формується гігантська планета, що колись перевершить за масою Юпітер. Фото, зроблене за допомогою одного з найпотужніших телескопів у світі, показує все у неймовірних деталях.

Народження планети на очах у науки

Астрономи зафіксували унікальне явище – народження гігантської газової планети поблизу молодої зорі 2MASSJ1612, розташованої за 430 світлових років від Землі. Завдяки телескопу VLT Європейської південної обсерваторії в Чилі, назва якого розшифровується як "Дуже Великий Телескоп", дослідникам вдалося зробити вражаюче інфрачервоне зображення, на якому видно диск пилу й газу навколо зорі. В центрі диска – темне кільце, яке свідчить про те, що на орбіті формується масивна планета, яка активно поглинає навколишній матеріал, повідомляє 24 Канал з посиланням на arXiv.

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За словами Крістіана Гінскі, астрофізика з Університету Голвея в Ірландії, планета може в результаті стати у кілька разів масивнішою за Юпітер. Вона створює проміжок у диску, втягуючи, мов пилосос, пил і газ навколо. Такий процес спостерігається надзвичайно рідко – більшість екзопланет, які відкривають астрономи, вже сформовані й зрілі.

Унікальні спостереження

Нове дослідження вперше дозволило спостерігати систему 2MASSJ1612 у розсіяному ближньому інфрачервоному світлі. Це дало змогу виявити деталі, які раніше були недоступними: зокрема, два спіральні рукави, що простягаються з центру диска. Вони виникають через гравітаційний вплив планети, яка формується, що створює хвилі густини в навколишньому матеріалі – подібно до того, як камінь, кинутий у воду, створює ряди брижів.

Гінскі пояснює, що такі структури – вирізані кільця або спіральні рукави – іноді з’являються окремо в інших знімках молодих систем. Але випадок 2MASSJ1612 унікальний тим, що показує обидві структури одночасно, як і передбачають теоретичні моделі формування планет.

Група дослідників уже створила комп’ютерну симуляцію цієї можливої гігантської планети та сподівається підтвердити її існування за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Результати свого дослідження вчені оприлюднили 9 червня на платформі препринтів, тож поки що відкриття очікує на рецензування. Якщо статтю приймуть, її опублікують в науковому журналі Astronomy & Astrophysics.

Дослідники прагнуть краще зрозуміти, як саме народжуються планетні системи – включно з такими, як наша. За словами Гінскі, наразі підтверджено лише один випадок планети, виявленої в стані формування, а ще кілька залишаються непідтвердженими кандидатами.