Унікальний випадок

Усі планети – молоді газові гіганти. Вони були виявлені в системі HR 8799, якій лише близько 30 мільйонів років. Учені вже описали своє дослідження цих планет у статті для The Astrophysical Journal, повідомляє 24 Канал.

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Автори пишуть, що досліджувані об'єкти сформувалися так само, як і знайомі нам Юпітер та Сатурн, що дає нам рідкісний погляд на те, якими ці дві планети Сонячної системи були в молодості. У їхньому складі знайшли деяку кількість вуглекислого газу (згідно з теорією, лише молоді газові гіганти містять велику його кількість), а також вуглець, кисень і залізо. Для порівняння, зараз Юпітер і Сатурн переважно складаються з водню та гелію.

Рідко коли астрономам вдається безпосередньо побачити екзопланети. Як правило, вони майже не виробляють власного світла. Крім того, їх затьмарює світло материнської зірки, а також незліченна кількість інших об'єктів у нічному небі. Навіть саме виявлення екзопланети є рідкісним явищем: досі було відкрито лише 6 000 світів за межами нашої Сонячної системи. Їх зазвичай виявляють, шукаючи "провали" або паузи у світлі зорі, які виникають, коли планета проходить перед зорею, закриваючи для нас її світло.

У своїй роботі вчені використовували спеціальний інструмент, відомий як коронограф, вбудований в ближню інфрачервону камеру Джеймса Вебба. Прилад спеціально розроблений для затемнення світла зірок під час пошуку екзопланет. Це дозволило астрономам побачити "світло, яке випромінюється самою планетою, на відміну від світла, яке вона відбиває від зірки-господаря".

Неймовірні знімки дали астрономам чітке уявлення про наявність вуглекислого газу на далеких екзопланетах, що може призвести до ключових висновків щодо формування газових гігантів у космосі.



James Webb Space Telescope сфотографував молоді гігантські екзопланети і виявив на них вуглекислий газ / Фото Space Telescope Science Institute/NASA

Тепер учені хочуть сфотографувати більше об'єктів у інших місцях космосу, щоб подивитися, наскільки вони схожі або відрізняються. Однією з цілей є перевірити, наскільки наша власна Сонячна система відрізняється від інших.