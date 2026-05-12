Unitree створила гігантського робота вагою пів тонни, яким можна керувати зсередини

Китайська компанія Unitree продемонструвала незвичну машину, яка більше нагадує бойових мехів із відеоігор та фантастичних фільмів. Усередині робота передбачили місце для людини, а сам проєкт уже викликав хвилю дискусій у мережі.

Експериментальний робот GD01 – велика двонога платформа з двома руками та кабіною для оператора всередині корпусу, пише cnEVPost. Проєкт і справді виглядає, наче його перенесли з наукової фантастики або японських меха-аніме.

Дивіться також Буддійський храм у Сеулі допустив гуманоїдного робота до церемонії

Що вміє GD01?

Під час демонстрації засновник компанії Ван Сінсін (Wang Xingxing) показав, як машина пересувається на двох ногах, а також переходить у режим руху на чотирьох кінцівках. У такому положенні робот буквально "прогинається" вперед, а людина всередині опиняється майже лежачи обличчям догори.

За словами компанії, GD01 може працювати як повністю автономно, так і з оператором усередині. Саме тому Unitree називає машину своєрідним "аватаром", який здатний виконувати фізично складні завдання, недоступні людині через обмеження сили або мобільності.

У короткому ролику робот демонструє грубу фізичну силу – одним ударом руки він руйнує стіну з бетонних блоків. Попри це, Unitree наголошує, що проєкт має цивільне призначення, а використовувати подібні машини потрібно "відповідально та обережно".

Unitree GD01 – дивитися відео:

Разом із людиною всередині GD01 важить близько 500 кілограмів. Якщо робот коли-небудь дістанеться комерційного ринку, його стартова ціна становитиме приблизно 650 тисяч доларів. Інших характеристик компанія поки не розкриває – невідомими залишаються запас ходу, тип живлення, потужність приводів та навіть приблизні терміни запуску продажів.

Аналітики та профільні медіа вважають, що GD01 насамперед виконує роль демонстрації технологічних можливостей компанії та інструмента для привернення уваги інвесторів перед можливим IPO.

Практичні сценарії використання

Попри футуристичний вигляд, подібні роботи можуть отримати цілком практичні сценарії застосування. Найперше – дистанційне виконання небезпечних або фізично складних робіт. Дослідники у сфері телеприсутності та телеоперації вже кілька років розглядають людиноподібних роботів як платформу для роботи в середовищах із підвищеним ризиком – наприклад, під час аварій, пожеж, хімічних витоків або ліквідації наслідків стихійних лих.

Ще один перспективний напрям – промисловість та логістика. Роботи такого типу можуть переносити важкі об'єкти, працювати в складних для людини умовах або виконувати монотонні операції без перерв. У наукових роботах, присвячених телеоперації гуманоїдів, уже демонстрували сценарії, де робот разом із оператором переміщує великі вантажі або виконує точні маніпуляції руками.

Сама Unitree Robotics активно просуває своїх гуманоїдів для інспекції, супроводу відвідувачів, роботи на виробництві та освітніх завдань. Компанія також демонструвала роботів на масових заходах і телешоу, перетворюючи їх на інструмент маркетингу та популяризації технологій.

Технології "під капотом"

Сучасні людиноподібні роботи на кшталт GD01 поєднують одразу кілька складних технологічних систем. Основою виступають високоточні електроприводи та редуктори, які керують десятками суглобів у реальному часі. Для стабілізації руху використовуються інерційні датчики, камери, лідари та системи комп'ютерного зору.

Окрему роль відіграє програмне забезпечення. Нові покоління роботів дедалі частіше використовують ШІ-моделі для аналізу навколишнього середовища, балансування та планування рухів. Наприклад, гуманоїди Unitree вже демонстрували складні акробатичні рухи, бойові елементи та брейкданс завдяки системам керування нового покоління.

Для керування такими платформами активно розвиваються системи телеоперації – від VR-шоломів до костюмів захоплення руху. Наукові дослідження показують, що оператор може буквально "передавати" роботу рухи власного тіла, а також отримувати зворотний тактильний зв'язок через системи force feedback.

Через величезну кількість сенсорів такі машини генерують колосальні обсяги інформації. За оцінками фахівців галузі, один гуманоїд може створювати до 5 – 10 терабайтів даних на добу, постійно обробляючи потоки з камер, датчиків сили, IMU-модулів та систем навігації, як стверджує експерт AI & Robotics Ілір Аліу (Ilir Aliu).

Економіка та ринок Mech-роботів

Ринок людиноподібних роботів зараз переживає період вибухового зростання. За даними аналітиків MarketWatch, глобальний сегмент гуманоїдів може зрости до 25 мільярдів доларів уже до 2030 року, а в оптимістичних сценаріях – перевищити 200 мільярдів доларів до середини наступного десятиліття.

Китай у цій сфері став одним із головних центрів розвитку. Саме китайські компанії зараз активно знижують ціни на роботів та масштабують виробництво. За оцінками Omdia та інших дослідників ринку, Unitree Robotics уже контролює понад 30% глобального ринку гуманоїдів за кількістю поставок.

При цьому індустрія досі перебуває на ранньому етапі розвитку. Більшість продажів припадає не на масових споживачів, а на університети, дослідницькі центри, лабораторії та державні програми. Reuters та Financial Times зазначають, що "реальних" комерційних сценаріїв для таких роботів поки небагато, а інвестори роблять ставку насамперед на майбутній потенціал галузі.

Саме тому компанії на кшталт Tesla, Boston Dynamics, Figure AI та Unitree Robotics зараз активно конкурують не лише технологіями, а й здатністю першими знайти справді масове застосування для гуманоїдів.