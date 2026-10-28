Опитування SoftServe показало, коли роботи стануть частиною повсякденного життя

85% опитаних інженерів-робототехніків SoftServe вважають, що роботам знадобиться щонайменше 5–10 років, щоб стати звичною частиною повсякденного життя. Першими масовими помічниками можуть стати спеціалізовані пристрої для прибирання та догляду за садом.

За даними Міжнародної федерації робототехніки (IFR), у 2025 році світові продажі споживчих сервісних роботів зросли на 37% і сягнули майже 34,2 мільйона одиниць. Водночас шлях від роботів-пилососів і газонокосарок до машин, здатних самостійно виконувати широкий спектр побутових завдань, може виявитися тривалішим, ніж очікують прихильники технології. Про це йдеться в дослідженні SoftServe, яке отримала редакція 24 Техно.

Робототехніка розвивається швидко, але універсальність залишається проблемою

У внутрішньому опитуванні SoftServe 44% фахівців відповіли, що роботи стануть звичною частиною життя пересічних домогосподарств через 5–10 років. Ще 41% вважають, що на це знадобиться понад десятиріччя.

Найскладнішими для реалізації інженери назвали три напрями: універсальні гуманоїдні роботи, здатні виконувати майже будь-які завдання; машини, які можуть опановувати нові фізичні дії за простою голосовою інструкцією; системи робототехніки та ШІ, що повністю замінять кваліфікованих спеціалістів, наприклад, електриків.

Спільна перешкода для цих технологій – універсальність. Робот може ефективно виконувати конкретне завдання в передбачуваних умовах, але для роботи в реальному світі йому потрібно розпізнавати незнайомі ситуації, маніпулювати різними предметами, ухвалювати рішення та безпечно взаємодіяти з людьми.

«Часто за прогрес у робототехніці вважають появу одного робота, який вміє все. Насправді цей прогрес зазвичай відбувається завдання за завданням. Робот має виконувати щось надійно, безпечно й за доступною ціною в реальному, непередбачуваному середовищі, а не просто вражати на демонстрації», – зазначив Любомир Демків, керівник відділу робототехніки SoftServe.

Водночас експерти не очікують уповільнення галузі. 51% респондентів прогнозують, що протягом найближчих п’яти років роботи дещо покращать їхнє життя, а ще 20% сподіваються на суттєві зміни.

Які роботи можуть стати наступними побутовими хітами?

На запитання про те, який пристрій може стати «наступним роботом-пилососом», тобто перетворитися на звичний домашній прилад, 27% учасників опитування обрали робота для догляду за садом.

Йдеться про машини, які могли б розрізняти культурні рослини та бур’яни, підрізати кущі, поливати грядки за потреби й збирати стиглі плоди. Такі завдання складні, оскільки потребують взаємодії з живими об’єктами, форма й стан яких постійно змінюються.

Окремі рішення вже представлені на ринку. Husqvarna продає газонокосарки з розпізнаванням об’єктів на основі ШІ. Mammotion пропонує газонокосарку, яку можна доповнити модулем для збирання листя та садового сміття. А модульна система Yarbo призначена для косіння трави, прибирання листя та снігу. Однак ці пристрої автоматизують окремі роботи, а не замінюють садівника повністю. Ще 20% опитаних вважають, що масовими можуть стати роботи-компаньйони для догляду за літніми людьми. Роботів для прасування обрали 11%.

Якого робота інженери хотіли б мати вдома?

Особисті побажання учасників опитування також стосуються передусім практичних завдань. Найпопулярнішим вибором став робот для генерального прибирання – його хотів би мати 31% респондентів.

Ще 23% віддали перевагу універсальному домашньому помічнику, який допомагав би готувати їжу, підтримувати порядок і виконувати дрібні доручення. Робота, здатного самостійно пройти весь цикл прання, обрали 18%. Такий розподіл відповідає нинішньому стану ринку: більшість споживчих сервісних роботів призначені для конкретних побутових завдань, тоді як системи для складніших операцій, зокрема догляду за людьми, залишаються менш поширеними.

Для створення практичних гуманоїдів, за оцінкою IFR, потрібен подальший прогрес у маніпулюванні предметами, інтуїтивному програмуванні, масштабуванні виробництва та безпеці.

В опитуванні SoftServe взяв участь 61 фахівець команди Robotics & Automation group. Результати відображають думки учасників команди й не є репрезентативним дослідженням усієї галузі або офіційною позицією компанії.