Опрос SoftServe показал, когда роботы станут частью повседневной жизни

По данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2025 году мировые продажи потребительских сервисных роботов выросли на 37 % и достигли почти 34,2 миллиона единиц. В то же время путь от роботов-пылесосов и газонокосилок до машин, способных самостоятельно выполнять широкий спектр бытовых задач, может оказаться более длительным, чем ожидают сторонники этой технологии. Об этом говорится в исследовании SoftServe, которое получила редакция 24 Техно.

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Робототехника развивается быстро, но универсальность остается проблемой

В рамках внутреннего опроса SoftServe 44% специалистов ответили, что роботы станут привычной частью жизни обычных домохозяйств через 5–10 лет. Еще 41% считают, что на это уйдет более десяти лет.

Наиболее сложными для реализации инженеры назвали три направления: универсальные гуманоидные роботы, способные выполнять практически любые задачи; машины, которые могут осваивать новые физические действия по простой голосовой инструкции; системы робототехники и ИИ, которые полностью заменят квалифицированных специалистов, например электриков.

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Общее препятствие для этих технологий – универсальность. Робот может эффективно выполнять конкретную задачу в предсказуемых условиях, но для работы в реальном мире ему необходимо распознавать незнакомые ситуации, манипулировать различными предметами, принимать решения и безопасно взаимодействовать с людьми.

"Часто прогрессом в робототехнике считают появление одного робота, который умеет все. На самом деле этот прогресс обычно происходит задача за задачей. Робот должен выполнять что-то надежно, безопасно и по доступной цене в реальной, непредсказуемой среде, а не просто впечатлять на демонстрациях", – отметил Любомир Демкив, руководитель отдела робототехники SoftServe.

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В то же время эксперты не ожидают замедления развития отрасли. 51% респондентов прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет роботы несколько улучшат их жизнь, а еще 20% надеются на существенные изменения.

Какие роботы могут стать следующими бытовыми хитами?

На вопрос о том, какое устройство может стать "следующим роботом-пылесосом", то есть превратиться в привычный бытовой прибор, 27% участников опроса выбрали робота для ухода за садом.

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Речь идет о машинах, которые могли бы различать культурные растения и сорняки, подстригать кусты, поливать грядки по мере необходимости и собирать спелые плоды. Такие задачи сложны, поскольку требуют взаимодействия с живыми объектами, форма и состояние которых постоянно меняются.

Отдельные решения уже представлены на рынке. Husqvarna продает газонокосилки с распознаванием объектов на основе ИИ. Mammotion предлагает газонокосилку, которую можно дополнить модулем для сбора листьев и садового мусора. А модульная система Yarbo предназначена для кошения травы, уборки листьев и снега. Однако эти устройства автоматизируют отдельные работы, а не заменяют садовника полностью. Еще 20% опрошенных считают, что массовыми могут стать роботы-компаньоны для ухода за пожилыми людьми. Роботов для глажки выбрали 11%.

Какого робота инженеры хотели бы иметь дома?

Личные пожелания участников опроса также касаются прежде всего практических задач. Самым популярным выбором стал робот для генеральной уборки – его хотели бы иметь 31% респондентов.

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Еще 23% отдали предпочтение универсальному домашнему помощнику, который помогал бы готовить еду, поддерживать порядок и выполнять мелкие поручения. Робота, способного самостоятельно пройти весь цикл стирки, выбрали 18%. Такое распределение соответствует нынешнему состоянию рынка: большинство потребительских сервисных роботов предназначено для конкретных бытовых задач, тогда как системы для более сложных операций, в частности ухода за людьми, остаются менее распространенными.

Для создания практичных гуманоидов, по оценке IFR, необходим дальнейший прогресс в области манипулирования предметами, интуитивного программирования, масштабирования производства и безопасности.

В опросе SoftServe принял участие 61 специалист из команды Robotics & Automation group. Результаты отражают мнения участников команды и не являются репрезентативным исследованием всей отрасли или официальной позицией компании.