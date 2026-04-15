Заборона Трампа не спрацювала: уряд США таємно працює з Anthropic

У США федеральні відомства фактично ігнорують заборону Дональда Трампа на співпрацю з компанією Anthropic. Попри офіційні обмеження, чиновники продовжують контакти з розробником ШІ та тестують його нову модель Mythos.

Про це розповідає Politico.

Дивіться також OpenAI представила спеціалізований GPT Cyber з дуже конкретним призначенням

Чому уряд США продовжує працювати з Anthropic попри заборону?

Американські державні структури, схоже, не дотримуються обмежень, запроваджених президентом Donald Trump щодо взаємодії з компанією Anthropic. Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела.

За інформацією журналістів, Центр стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту при Міністерстві торгівлі США наразі активно перевіряє можливості нової моделі Mythos. Йдеться зокрема про здатність системи знаходити вразливості та потенційно "зламувати" кіберінфраструктуру.

Водночас агентству Reuters не вдалося незалежно підтвердити ці дані. У самій Anthropic, Білому домі та Міністерстві торгівлі утрималися від офіційних коментарів.

Попри це активність навколо компанії з боку влади очевидна. Як мінімум, три комітети Конгресу США протягом останнього тижня або вже провели, або ініціювали брифінги з представниками Anthropic. Основна мета – оцінити можливості Mythos у сфері аналізу та сканування кіберсистем.

Більше того, співпраця відбувається навіть на рівні адміністрації президента. Напередодні співзасновник Anthropic Jack Clark підтвердив, що компанія веде переговори з урядом США. Це виглядає особливо показово на тлі того, що Пентагон раніше припинив взаємодію з лабораторією через серйозні розбіжності щодо контракту.

Які саме відомства беруть участь у цих контактах і про що конкретно йдеться – наразі невідомо. Деталі переговорів залишаються закритими.

Anthropic представила модель Mythos 7 квітня. Компанія позиціонує її як найпросунутішу систему для програмування та виконання агентських задач. Головна особливість – здатність працювати автономно, що відкриває нові можливості, але водночас викликає питання щодо безпеки та контролю.