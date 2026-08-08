Забудьте про ватні палички: як правильно почистити USB-порти й не "вбити" материнську плату

Більшість користувачів згадують про USB-порти лише тоді, коли техніка перестає заряджатися або бачити флешку. Пил та ворс усередині роз'ємів – поширена причина нестабільної роботи пристроїв, проте неправильне чищення може остаточно зіпсувати електроніку.

Коли пора братися за інструменти

Якщо ви помітили, що кабель тримається в гнізді нещільно або процес передачі даних постійно переривається, ймовірно, всередині накопичилося сміття. Особливо уважними варто бути після відпочинку на природі: якщо смартфон побував на пляжі, обов'язково перевірте роз'єми на наявність піщинок, пише 24 Канал.

Безпечний алгоритм дій

Перш ніж розпочати процедуру, обов'язково вимкніть пристрій. Якщо ви працюєте зі стаціонарним комп'ютером, витягніть вилку з розетки. Лише після повного знеструмлення можна переходити до маніпуляцій із портами.

Найкращим інструментом для дому стане звичайна дерев'яна або пластикова зубочистка. Вона дозволяє делікатно видалити ворс, не пошкодивши тендітні контакти. Головне правило – діяти обережно й не застосовувати надмірну силу під час чищення.

Також ефективним помічником буде балончик зі стисненим повітрям. Використовуйте короткі "постріли" повітрям у поєднанні із зубочисткою, щоб вибити дрібні частки бруду. Попри простоту методу, не тримайте клапан балончика затиснутим занадто довго, адже тривалий потік повітря може пошкодити контактні штифти.

Заборони та небезпеки

Багато хто робить фатальну помилку, намагаючись використати підручні засоби, які лише погіршують ситуацію:

Категорично заборонено використовувати засіб WD-40. Він не лише шкодить електроніці, а й залишає плівку, до якої пил прилипає ще швидше.

Також уникайте побутових спреїв або відбілювачів, адже ці рідини миттєво провокують коротке замикання.

Не варто брати й ватні палички, оскільки вони залишають після себе мікроскопічні волокна, які негативно впливають на роботу роз'єму.

Металеві предмети, як-от скріпки чи шпильки, також під суворою забороною, бо вони легко дряпають і деформують внутрішні елементи порту.

Регулярна перевірка та делікатний догляд допоможуть уникнути дорогого ремонту та забезпечать стабільну роботу ваших девайсів протягом тривалого часу.