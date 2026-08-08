Когда пора взяться за инструменты

Если вы заметили, что кабель неплотно держится в разъеме или процесс передачи данных постоянно прерывается, вероятно, внутри скопился мусор. Особенно внимательными стоит быть после отдыха на природе: если смартфон побывал на пляже, обязательно проверьте разъемы на наличие песчинок, пишет 24 Канал.

Безопасный алгоритм действий

Прежде чем приступить к процедуре, обязательно выключите устройство. Если вы работаете со стационарным компьютером, вытащите вилку из розетки. Только после полного отключения от электросети можно приступать к манипуляциям с портами.

Лучшим инструментом для дома станет обычная деревянная или пластиковая зубочистка. Она позволяет аккуратно удалить ворс, не повредив хрупкие контакты. Главное правило – действовать осторожно и не прикладывать чрезмерную силу во время чистки.

Также эффективным помощником станет баллончик со сжатым воздухом. Используйте короткие "выстрелы" воздухом в сочетании с зубочисткой, чтобы выбить мелкие частицы грязи. Несмотря на простоту метода, не держите клапан баллончика нажатым слишком долго, ведь длительный поток воздуха может повредить контактные штифты.

Запреты и опасности

Многие совершают роковую ошибку, пытаясь использовать подручные средства, которые только ухудшают ситуацию:

Категорически запрещено использовать средство WD-40. Оно не только наносит вред электронике, но и оставляет пленку, к которой пыль прилипает еще быстрее.

Также избегайте бытовых спреев или отбеливателей, ведь эти жидкости мгновенно вызывают короткое замыкание.

Не стоит использовать и ватные палочки, поскольку они оставляют после себя микроскопические волокна, которые негативно влияют на работу разъема.

Металлические предметы, такие как скрепки или булавки, также строго запрещены, так как они легко царапают и деформируют внутренние элементы порта.

Регулярная проверка и бережный уход помогут избежать дорогостоящего ремонта и обеспечат стабильную работу ваших устройств в течение длительного времени.