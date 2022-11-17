Apple додасть USB-C уже в iPhone 15, але користувачам не сподобається, як вона це зробить

Компанія Apple не так давно офіційно заявила, що підкориться новим правилам ЄС і почне встановлювати USB-C в своїх пристроях. Однак навіть цю неприємну для себе зміну виробник оберне на свою користь – вона допоможе продати більше дорогих моделей.

Нова інформація про iPhone 15 надійшла від авторитетного інсайдера Мінґ-Чі Куо, на рахунку якого не один правдивий злив інформації. За його словами, в 2023 році Apple нарешті відмовиться від порту Lightning і оснастить усі моделі iPhone 15 новим USB-С. Раніше деякі аналітики ринку припускали, що компанія додаватиме його лише до старших моделей, або ж узагалі відкладе новий порт до iPhone 16.

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Що не так

Згідно з джерелом, USB-C у базових моделях (iPhone 15 та iPhone 15 Plus) буде урізаним. Ці смартфони заряджатимуться від USB-С, але найголовнішої переваги цього роз'єму — високошвидкісної передачі даних — вони не отримають. Вони, як і раніше, підключатимуться до комп'ютера за стандартом USB 2.0, як і у випадку з нинішнім Lightning. У результаті єдина перевага, яку відчують покупці iPhone 15 та 15 Plus – уніфікація роз'єму зарядки.

Натомість в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max (деякі джерела повідомляють, що компанія змінить підхід до найменування флагманської моделі на Ultra) все буде інакше. Порт USB-С в них буде повноцінним і смартфони, на думку Мінг-Чі Куо, отримають підтримку USB 3.2 або Thunderbolt 3. У результаті швидкість передачі даних кабелю в цих моделях становитиме до 20/40 гігабітів за секунду (2,5/5 гігабайтів за секунду).

Для порівняння: USB 2.0 підтримує лише 480 мегабітів за секунду, що становить приблизно 60 мегабайтів за секунду.

До презентації iPhone 15 залишається ще дуже довго – Apple випускає нові смартфони у вересні або жовтні.