Новая информация об iPhone 15 поступила от авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, на счету которого не один правдивый слив информации. По его словам, в 2023 году Apple наконец откажется от порта Lightning и оснастит все модели iPhone 15 новым USB-С. Ранее некоторые аналитики рынка предполагали, что компания будет добавлять его только к старшим моделям, или же отложит новый порт до iPhone 16.

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Что не так

Согласно источнику, USB-C в базовых моделях (iPhone 15 и iPhone 15 Plus) будет урезан. Эти смартфоны будут заряжаться от USB-С, но главного преимущества этого разъема — высокоскоростной передачи данных — они не получат. Они по-прежнему будут подключаться к компьютеру по стандарту USB 2.0, как и в случае с нынешним Lightning. В результате единственное преимущество, которое ощутят покупатели iPhone 15 и 15 Plus – унификация разъема зарядки.

В то же время в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (некоторые источники сообщают, что компания изменит подход к наименованию флагманской модели на Ultra) все будет иначе. Порт USB-С у них будет полноценным и смартфоны, по мнению Минг-Чи Куо, получат поддержку USB 3.2 или Thunderbolt 3. В результате скорость передачи данных кабеля в этих моделях будет составлять до 20/40 гигабит в секунду (2,5/5 гигабайт в секунду).

Для сравнения: USB 2.0 поддерживает всего 480 мегабит в секунду, что составляет примерно 60 мегабайт в секунду.

До презентации iPhone 15 остается очень долго – Apple выпускает новые смартфоны в сентябре или октябре.