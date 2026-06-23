Виробники пам'яті зовсім знахабніли, тому ви заплатите більше: Valve скаржиться на ринок

Компанія Valve оголосила вартість свого нового стаціонарного ПК Steam Machine, і цифри виявилися значно вищими за очікувані. Головною причиною такого кроку став глобальний дефіцит оперативної пам'яті та жорсткий диктат трьох компаній-монополістів.

Скільки коштуватиме Steam Machine?

Офіційні продажі новинки стартують 29 червня 2026 року. Як повідомляє The Verge, Valve вирішила повністю відмовитися від субсидування обладнання. Ціну сформували виключно на основі вартості компонентів та виробництва.

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Компанія пропонує чотири варіанти комплектації:

Базова версія (512 ГБ SSD): $1049 / €1039.

Базова версія з контролером Steam Controller: $1128 / €1108.

Топова версія (2 ТБ SSD): $1349 / €1359 (у комплекті йдуть дві змінні лицьові панелі – "червона тканина" та "горіх").

Топова версія з контролером Steam Controller: $1428 / €1428.

Фірмовий геймпад Steam Controller не входить у стандартний комплект базової та топової версій. Окремо його можна придбати за $79.

Які технічні характеристики отримає пристрій?

Попри високу ціну, Steam Machine пропонує потужне залізо, яке за продуктивністю не поступається сучасним консолям:

Процесор: напівкастомний 6-ядерний і 12-потоковий чип AMD на архітектурі Zen 4 із частотою до 4,8 ГГц.

Графіка: архітектура RDNA 3 (GPU Navi 33 з 28 обчислювальними блоками та 8 ГБ швидкої пам'яті GDDR6). За оцінками експертів, потужність системи перебуває на рівні між відеокартами Radeon RX 6600 та RX 7600, що приблизно дорівнює продуктивності PlayStation 5.

Операційна система: пристрій працює на базі Linux, що перетворює його на повноцінний відкритий ПК.

Диктатура на ринку пам'яті: чому ціни злетіли?

Головним винуватцем високої вартості став дефіцит оперативної пам'яті. Цей ринок фактично контролюють три гіганти: Samsung, Micron та SK hynix. Користуючись монопольним становищем, вони диктують свої умови навіть великим брендам.

Інженер Valve П'єр-Лу Гріфе яскраво описав сувору реальність роботи з постачальниками:

Слухайте, та немає жодних контрактів. Ці хлопці просто раз на місяць називають нам ціну і кажуть: "Ви можете купити стільки-то". Ми або погоджуємося, або ні. Якщо ми відповімо "Ні", вони з нами більше просто не розмовлятимуть,

– сказав Гріфе.

Це створює великий тиск на виробників кінцевих пристроїв з боку виробників пам'яті. Очевидно, що вони легко знайдуть собі інших покупців, оскільки попит сьогодні зашкалює. Проте таке ставлення в купі з постійним підвищенням цін не віщує нічого хорошого. Це означає, що найближчим часом нам не варто чекати на здешевшання техніки, оскільки продавці пам'яті зрозуміли, що їхній товар продаватиметься, навіть якщо вони поставлять ціну, яка абсолютно не відповідає справжній вартості.

Через перебої з постачанням Valve змушена комплектувати пристрої за принципом лотереї: всередині може бути або одна планка на 16 ГБ, або дві по 8 ГБ. Проте інженер Язан Альдехайят заспокоїв геймерів – внутрішні тести не виявили жодної відчутної різниці в ігровій продуктивності між цими конфігураціями.

Глобальний вплив кризи та боротьба зі спекулянтами

Проблема дефіциту вдарила по всій індустрії. Навіть генеральний директор Apple Тім Кук попереджав про неминуче подорожчання електроніки. Через кризу Valve довелося скоротити заплановані обсяги випуску Steam Machine приблизно на третину. Для порівняння, початкова цільова вартість консолі мала становити близько $809 за молодшу версію.

Щоб захистити покупців від перекупників, Valve впроваджує систему резервування. Усіх охочих у черзі розподілять випадковим чином у четвер перед офіційним стартом продажів.