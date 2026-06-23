Сколько будет стоить Steam Machine?

Официальные продажи новинки начнутся 29 июня 2026 года. Как сообщает The Verge, Valve решила полностью отказаться от субсидирования оборудования. Цена была сформирована исключительно на основе стоимости компонентов и производства.

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Компания предлагает четыре варианта комплектации:

Базовая версия (512 ГБ SSD): $1049 / €1039.

Базовая версия с контроллером Steam Controller: $1128 / €1108.

Топовая версия (2 ТБ SSD): $1349 / €1359 (в комплекте идут две сменные лицевые панели – "красная ткань" и "орех").

Топовая версия с контроллером Steam Controller: $1428 / €1428.

Фирменный геймпад Steam Controller не входит в стандартную комплектацию базовой и топовой версий. Отдельно его можно приобрести за $79.

Какие технические характеристики получит устройство?

Несмотря на высокую цену, Steam Machine предлагает мощное "железо", которое по производительности не уступает современным консолям:

Процессор: полукастомный 6-ядерный и 12-потоковый чип AMD на архитектуре Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц.

Графика: архитектура RDNA 3 (GPU Navi 33 с 28 вычислительными блоками и 8 ГБ быстрой памяти GDDR6). По оценкам экспертов, мощность системы находится на уровне между видеокартами Radeon RX 6600 и RX 7600, что примерно соответствует производительности PlayStation 5.

Операционная система: устройство работает на базе Linux, что превращает его в полноценный открытый ПК.

Монополия на рынке памяти: почему цены взлетели?

Главным виновником высокой стоимости стал дефицит оперативной памяти. Этот рынок фактически контролируют три гиганта: Samsung, Micron и SK hynix. Пользуясь монопольным положением, они диктуют свои условия даже крупным брендам.

Инженер Valve Пьер-Лу Грифе ярко описал суровую реальность работы с поставщиками:

Послушайте, никаких контрактов нет. Эти ребята просто раз в месяц называют нам цену и говорят: "Вы можете купить столько-то". Мы либо соглашаемся, либо нет. Если мы ответим "Нет", они с нами больше просто не будут разговаривать,

– сказал Грифе.

Это создает большое давление на производителей конечных устройств со стороны производителей памяти. Очевидно, что они легко найдут себе других покупателей, поскольку спрос сегодня зашкаливает. Однако такое отношение в сочетании с постоянным повышением цен не сулит ничего хорошего. Это означает, что в ближайшее время нам не стоит ждать удешевления техники, поскольку продавцы памяти поняли, что их товар будет продаваться, даже если они установят цену, которая совершенно не соответствует реальной стоимости.

Из-за перебоев с поставками Valve вынуждена комплектовать устройства по принципу лотереи: внутри может быть либо одна планка на 16 ГБ, либо две по 8 ГБ. Однако инженер Язан Альдехайят успокоил геймеров – внутренние тесты не выявили никакой ощутимой разницы в игровой производительности между этими конфигурациями.

Глобальное влияние кризиса и борьба со спекулянтами

Проблема дефицита ударила по всей индустрии. Даже генеральный директор Apple Тим Кук предупреждал о неизбежном подорожании электроники. Из-за кризиса Valve пришлось сократить запланированные объемы выпуска Steam Machine примерно на треть. Для сравнения: первоначальная целевая стоимость консоли должна была составить около $809 за базовую версию.

Чтобы защитить покупателей от перекупщиков, Valve внедряет систему резервирования. Всех желающих в очереди распределят случайным образом в четверг перед официальным стартом продаж.