Чи варто переходити з iMac M4 на новий iMac M6: детальне порівняння моделей

Apple випустила оновлений моноблок iMac, пропустивши покоління M5 і встановивши свіжий чип M6. Новинка пропонує помітний приріст графіки та швидкості. Проте чи є реальна потреба оновлюватися власникам версії M4?

Ціни та ключові технічні зміни моноблока

Як зазначає профільне видання MacRumors, купертінівці вирішили пропустити покоління M5 і перевели настільний комп'ютер одразу на процесор M6. Базова конфігурація новинки у США стартує від 1499 доларів, а модель із чотирма портами коштує від 1699 доларів. Хоча початкова вартість виявилася на 200 доларів вищою за стартову ціну M4 у 2024 році (1299 доларів), купертінівці ще раніше у 2026 році підняли прайс попередника якраз до позначки 1499 доларів.

Пристрій отримав швидшу пам'ять для збереження даних, кращі можливості підключення та підвищену продуктивність. Водночас базовий досвід користування майже не зазнав змін, оскільки компанія зберегла ідентичний дисплей, камери, динаміки та загальну естетику пристрою.

Наскільки відчутно зросла продуктивність у робочих завданнях

Технічні покращення в M6 помітні насамперед у вузькопрофільних сценаріях навантаження. За даними розробників Apple, моноблок забезпечує вагомий приріст у кількох категоріях софту:

до 1,5 раза вища швидкодія під час роботи з таблицями у Microsoft Excel;

до 2 разів краща графічна продуктивність під час обробки фотографій у застосунку Affinity;

до 5 разів швидша обробка текстових запитів у локальній системі штучного інтелекту LM Studio;

до 2 разів вища частота кадрів в іграх завдяки покращеному апаратному трасуванню променів.

Чи має сенс переходити на новинку з покоління M4

Для більшості власників моноблока на процесорі M4 оновлення виглядає невиправданим кроком. Повсякденні завдання, як-от перегляд вебсайтів, робота з поштою, відеодзвінки та перегляд відео у високій якості, система M4 виконує без жодних зусиль чи затримок. Оскільки екран та інші зовнішні компоненти не змінилися, користувачі не відчують суттєвої різниці у звичному домашньому використанні.

Водночас монтаж графіки чи запуск сучасних ігор отримають користь від M6, однак самі по собі ці покращення навряд чи виправдовують витрати на заміну і без того надійного робочого комп'ютера. Швидше мережеве з'єднання також дає мінімальну користь, якщо домашня техніка та провайдер не готові його підтримати. З огляду на це раціональним рішенням для власників M4 залишається збереження поточної робочої машини.

Яку модель краще придбати тим, хто купує перший iMac

Покупцям, які шукають новий сімейний або робочий комп'ютер, варто обирати iMac M6, оскільки вартість обох пристроїв є однаковою (принаймні, у США). Запас потужності дозволить системі легше справлятися з майбутніми вимогливими програмами.

Попри це, модель покоління M4 за умови наявності суттєвої знижки залишається більш привабливим вибором для придбання. Вона дає той самий рівень щоденного комфорту, а зекономлені гроші принесуть більше практичної користі, ніж надлишок процесорних обчислень.