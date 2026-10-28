Стоит ли переходить с iMac M4 на новый iMac M6: подробное сравнение моделей

Цены и основные технические изменения моноблока

Как отмечает профильное издание MacRumors, купертиновцы решили пропустить поколение M5 и перевели настольный компьютер сразу на процессор M6. Базовая конфигурация новинки в США начинается от 1499 долларов, а модель с четырьмя портами стоит от 1699 долларов. Хотя начальная стоимость оказалась на 200 долларов выше стартовой цены M4 в 2024 году (1299 долларов), "купертиновцы" еще ранее, в 2026 году, подняли цену предшественника как раз до отметки 1499 долларов.

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Устройство получило более быструю память для хранения данных, лучшие возможности подключения и повышенную производительность. В то же время базовый пользовательский опыт практически не претерпел изменений, поскольку компания сохранила идентичный дисплей, камеры, динамики и общую эстетику устройства.

Насколько ощутимо выросла производительность при выполнении рабочих задач

Технические улучшения в M6 заметны прежде всего в узкопрофильных сценариях нагрузки. По данным разработчиков Apple, моноблок обеспечивает значительный прирост в нескольких категориях программного обеспечения:

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до 1,5 раза более высокая производительность при работе с таблицами в Microsoft Excel;

до 2 раз выше графическая производительность при обработке фотографий в приложении Affinity;

до 5 раз более быстрая обработка текстовых запросов в локальной системе искусственного интеллекта LM Studio;

до 2 раз более высокая частота кадров в играх благодаря улучшенной аппаратной трассировке лучей.

Имеет ли смысл переходить на новинку с поколения M4

Для большинства владельцев моноблока на процессоре M4 обновление выглядит неоправданным шагом. Повседневные задачи, такие как просмотр веб-сайтов, работа с почтой, видеозвонки и просмотр видео в высоком качестве, система M4 выполняет без каких-либо усилий или задержек. Поскольку экран и другие внешние компоненты не изменились, пользователи не почувствуют ощутимой разницы при обычном домашнем использовании.

В то же время при монтаже графики или запуске современных игр M6 даст определенные преимущества, однако сами по себе эти улучшения вряд ли оправдывают затраты на замену и без того надежного рабочего компьютера. Более быстрое сетевое соединение также дает минимальную выгоду, если домашняя техника и провайдер не готовы его поддерживать. Учитывая это, рациональным решением для владельцев M4 остается сохранение текущей рабочей машины.

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Какую модель лучше приобрести тем, кто покупает первый iMac

Покупателям, которые ищут новый семейный или рабочий компьютер, стоит выбрать iMac M6, поскольку стоимость обоих устройств одинакова (по крайней мере, в США). Запас мощности позволит системе легче справляться с будущими требовательными программами.

Несмотря на это, модель поколения M4 при наличии существенной скидки остается более привлекательным выбором для покупки. Она обеспечивает тот же уровень повседневного комфорта, а сэкономленные деньги принесут больше практической пользы, чем избыток процессорной мощности.