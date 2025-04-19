Унікальні, як сніжинки: вчені виявили, що двох однакових льодовиків не існує
- Вчені з Університету штату Флорида виявили, що кожен льодовик має унікальний вуглецевий профіль, досліджуючи органічний вуглець у талій воді зі 136 льодовиків у 11 регіонах на шести континентах.
- Органічний вуглець у льодовиках походить як від мікроорганізмів, так і від людської діяльності, а його тип залежить від географічного положення та рівня забруднення, що впливає на водні екосистеми.
Жоден льодовик на Землі, як виявилось, не схожий на інший. До такого висновку дійшли вчені, які дослідили органічний вуглець у талій воді з понад сотні льодовиків по всьому світу.
Чому не існує двох однакових льодовиків
Кожен льодовик має свій неповторний "відбиток" органічного вуглецю. Такий висновок зробили дослідники з Університету штату Флорида, чиє глобальне дослідження показало, що вміст вуглецю в талій воді з льодовиків залежить як від географічного розташування, так і від рівня забруднення, що, своєю чергою, впливає на екосистеми нижче за течією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Biogeochemical Cycles.
Дивіться також Кліматична катастрофа у цифрах: потепління може стерти 40% світової економіки
У дослідженні, яке стало першим у своєму роді, брали участь аспірантка Емі Холт і професор Роберт Спенсер з кафедри наук про Землю, океан і атмосферу. Вони проаналізували хімічний склад органічного вуглецю в зразках талої води з 136 гірських льодовиків у 11 регіонах на шести континентах. Результати засвідчили: кожен льодовиковий регіон має унікальний вуглецевий профіль. Людська діяльність у цих регіонах також змінює тип вуглецю, який потрапляє у річки й впливає на навколишні водні екосистеми.
Ця робота показала, що льодовики дуже різноманітні, і вони, ймовірно, відіграють різну роль у вуглецевому циклі, тобто безперервному перероблюванні вуглецю на планеті. Льодовики і гірські екосистеми зазнають одних із найбільш екстремальних наслідків зміни клімату,
– сказала Емі Холт.
Гірські льодовики, що розташовані в альпійських зонах, хоч і поступаються розмірами льодовиковим щитам Антарктиди та Гренландії, однак відіграють ключову роль у формуванні річкових екосистем. Географічне положення визначає, який тип вуглецю накопичується в льоду й вивільняється під час танення, що напряму впливає на якість води та рибальство у цих регіонах.
Щоб зібрати зразки, дослідники вирушали у виснажливі експедиції високогір’ям у складних погодних умовах. Емі Холт особисто побувала приблизно на 40 льодовиках – у Північній Америці (Аляска), Південній Америці (Еквадор) і Центральній Азії (Киргизстан). Інші об'єкти дослідження були розташовані в Альпах, Гренландії, Чилі, Непалі, Новій Зеландії, Норвегії та Уганді. До команди також увійшли науковці зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни й Південно-Східного університету Аляски.
Багато людей вважають льодовики ворожим, інертним середовищем, але, на диво, їхній набір органічного вуглецю дійсно складний і різноманітний. Ці крихітні органічні сполуки вуглецю допомагають формувати основу водних харчових мереж, оскільки вони можуть бути джерелом енергії для мікроорганізмів, які вивільняють вуглець назад в атмосферу при диханні,
– додала науковиця.
Органічний вуглець потрапляє в льодовики з різних джерел – від мікробної активності на поверхні до вітрового переносу частинок із ґрунтів та промислових викидів. Танення льодовиків, що пришвидшується через зміну клімату, вивільняє ці речовини у водні системи, що живляться з льодовиків.
Холт каже, що серед учених досі точилися суперечки: чи походить органічний вуглець переважно від мікроорганізмів, чи він є наслідком людської діяльності. Нові дані показали, що обидві гіпотези правдиві, а все залежить від регіону.
- Наприклад, у таких районах, як Аляска або Непал, де фіксується значна промислова активність, більшість вуглецю походить від спалювання викопного палива.
- А в ізольованіших місцях – Гренландія, Нова Зеландія – переважає органіка, створена мікроорганізмами, що живуть на льодовиках.
У короткій перспективі цей вуглець може бути цінним джерелом енергії для екосистем. Але з довгострокового погляду ми бачимо, що льодовики швидко втрачають об’єм і зникають. Це впливає на водні системи та рибальство, адже зміни у складі та джерелах вуглецю можуть мати серйозні наслідки для здоров’я екосистем.