Почему не существует двух одинаковых ледников

Каждый ледник имеет свой неповторимый "отпечаток" органического углерода. Такой вывод сделали исследователи из Университета штата Флорида, чье глобальное исследование показало, что содержание углерода в талой воде из ледников зависит как от географического расположения, так и от уровня загрязнения, что, свою очередь, влияет на экосистемы ниже по течению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Biogeochemical Cycles.

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В исследовании, которое стало первым в своем роде, участвовали аспирантка Эми Холт и профессор Роберт Спенсер с кафедры наук о Земле, океан и атмосферу. Они проанализировали химический состав органического углерода в образцах талой воды из 136 горных ледников в 11 регионах на шести континентах. Результаты показали: каждый ледниковый регион имеет уникальный углеродный профиль. Человеческая деятельность в этих регионах также меняет тип углерода, который попадает в реки и влияет на окружающие водные экосистемы.

Эта работа показала, что ледники очень разнообразны, и они, вероятно, играют разную роль в углеродном цикле, то есть непрерывной переработке углерода на планете. Ледники и горные экосистемы испытывают одни из самых экстремальных последствий изменения климата,

– сказала Эми Холт.

Горные ледники, расположенные в альпийских зонах, хоть и уступают размерами ледниковым щитам Антарктиды и Гренландии, однако играют ключевую роль в формировании речных экосистем. Географическое положение определяет, какой тип углерода накапливается во льду и высвобождается во время таяния, что напрямую влияет на качество воды и рыболовство в этих регионах.

Чтобы собрать образцы, исследователи отправлялись в изнурительные экспедиции по высокогорью в сложных погодных условиях. Эми Холт лично побывала примерно на 40 ледниках – в Северной Америке (Аляска), Южной Америке (Эквадор) и Центральной Азии (Кыргызстан). Другие объекты исследования были расположены в Альпах, Гренландии, Чили, Непале, Новой Зеландии, Норвегии и Уганде. В команду также вошли ученые из Швейцарского федерального технологического института Лозанны и Юго-Восточного университета Аляски.

Многие люди считают ледники враждебной, инертной средой, но, на удивление, их набор органического углерода действительно сложный и разнообразный. Эти крошечные органические соединения углерода помогают формировать основу водных пищевых сетей, поскольку они могут быть источником энергии для микроорганизмов, которые высвобождают углерод обратно в атмосферу при дыхании,

– добавила ученая.

Органический углерод попадает в ледники из разных источников – от микробной активности на поверхности до ветрового переноса частиц из почв и промышленных выбросов. Таяние ледников, что ускоряется из-за изменения климата, высвобождает эти вещества в водные системы, питающиеся из ледников.

Холт говорит, что среди ученых до сих пор шли споры: происходит ли органический углерод преимущественно от микроорганизмов, или он является следствием человеческой деятельности. Новые данные показали, что обе гипотезы правдивы, а все зависит от региона.

Например, в таких районах, как Аляска или Непал, где фиксируется значительная промышленная активность, большинство углерода происходит от сжигания ископаемого топлива.

А в более изолированных местах – Гренландия, Новая Зеландия – преобладает органика, созданная микроорганизмами, живущих на ледниках.

В краткосрочной перспективе этот углерод может быть ценным источником энергии для экосистем. Но с долгосрочной точки зрения мы видим, что ледники быстро теряют объем и исчезают. Это влияет на водные системы и рыболовство, ведь изменения в составе и источниках углерода могут иметь серьезные последствия для здоровья экосистем.