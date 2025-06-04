Науковці створили "живий" матеріал з грибів, що може повністю замінити пластик

Науковці зі Швейцарії розробили грибну альтернативу пластику – новий матеріал на основі, якому можна надавати практично будь-яку форму. Він не лише біорозкладний, а й залишається "живим", зберігаючи унікальні властивості завдяки природним процесам.

Дослідники створили гелеподібну речовину, яку назвали "живими волоконними дисперсіями" (Living Fiber Dispersions або LFD), розповідає 24 Канал. В основі матеріалу – розгалужені грибниці звичайного гриба Schizophyllum commune, відомого як щілинний гливоподібний гриб.

Дивіться також Учені створили дешеве електронне татуювання, яке виявляє вигорання

Грибниця (міцелій) цього гриба вже давно використовується у виробництві екологічного пакування, біобудівельних матеріалів і навіть їжі. Однак зазвичай її піддають хімічній обробці, що знижує екологічність і погіршує деякі властивості.

Замість цього дослідники з Empa вирішили зберегти грибницю неушкодженою. Це дало змогу їй природно утворити позаклітинний матрикс – складну біологічну сітку з волокон, білків і макромолекул, яка зазвичай формує структуру самого гриба й захищає його.

Гриб створює цей матрикс, щоб надати собі структуру і функціональність. Чому б нам не використати цей принцип?

– зазначив один із дослідників Ештон Шинга.

Команда обрала гнучкий і міцний штам Schizophyllum commune і на його основі почала експериментувати з новим матеріалом. Їм вдалося висушити LFD у тонкі, міцні на розрив смужки – такий матеріал може стати основою для екологічних сумок.



Культура грибів з розщепленими пластинами на живильному середовищі / Фото Empa

Оскільки гриб їстівний, створений з нього матеріал можна застосовувати й у харчовій або косметичній промисловості як емульгатор – речовину, що з’єднує інгредієнти.

Головна особливість LFD – те, що матеріал залишається живим. На відміну від більшості емульсій, які з часом руйнуються, гриб продовжує виділяти молекули, що стабілізують структуру. За словами дослідників, це, ймовірно, єдиний тип емульсії, яка з часом стає тільки стабільнішою.

На тлі глобальної проблеми забруднення пластиком поява біорозкладної, універсальної та стійкої альтернативи з грибів виглядає особливо перспективною.