Исследователи создали гелеобразное вещество, которое назвали "живыми волоконными дисперсиями" (Living Fiber Dispersions или LFD), рассказывает 24 Канал. В основе материала – разветвленные грибницы обычного гриба Schizophyllum commune, известного как щелевой гливоподобный гриб.

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Грибница (мицелий) этого гриба уже давно используется в производстве экологической упаковки, биостроительных материалов и даже пищи. Однако обычно ее подвергают химической обработке, что снижает экологичность и ухудшает некоторые свойства.

Вместо этого исследователи из Empa решили сохранить грибницу неповрежденной. Это позволило ей естественно образовать внеклеточный матрикс – сложную биологическую сетку из волокон, белков и макромолекул, которая обычно формирует структуру самого гриба и защищает его.

Гриб создает этот матрикс, чтобы придать себе структуру и функциональность. Почему бы нам не использовать этот принцип?

– отметил один из исследователей Эштон Шинга.

Команда выбрала гибкий и прочный штамм Schizophyllum commune и на его основе начала экспериментировать с новым материалом. Им удалось высушить LFD в тонкие, прочные на разрыв полоски – такой материал может стать основой для экологичных сумок.



Культура грибов с расщепленными пластинами на питательной среде / Фото Empa

Поскольку гриб съедобный, созданный из него материал можно применять и в пищевой или косметической промышленности как эмульгатор – вещество, соединяющее ингредиенты.

Главная особенность LFD – то, что материал остается живым. В отличие от большинства эмульсий, которые со временем разрушаются, гриб продолжает выделять молекулы, стабилизирующие структуру. По словам исследователей, это, вероятно, единственный тип эмульсии, которая со временем становится только стабильнее.

На фоне глобальной проблемы загрязнения пластиком появление биоразлагаемой, универсальной и устойчивой альтернативы из грибов выглядит особенно перспективной.