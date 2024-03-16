Скільки води міститься в земній корі

Поверхня Землі має величезні океани й моря, озера та річки. Але підземні води планети є не менш обширними. Тож скільки води приховує від нас земна кора?

Дуже багато води

Дослідження, опубліковане у 2021 році в журналі Geophysical Research Letters, показало, що під землею в ґрунті або в порах гірських порід міститься більше води, ніж у крижаних шапках і льодовиках Землі. Усе це так звані підземні води.

Дивіться також Вчені знайшли абсолютно новий спосіб боротьби зі зміною клімату

Для порівняння:

Лід в Антарктиді містить близько 27 мільйонів кубічних кілометрів води.

У Гренландії – близько 3 мільйонів кубічних кілометрів.

У льодовиках за межами Антарктиди та Гренландії – 158 000 кубічних кілометрів.

Світовий океан залишається найбільшим резервуаром води на планеті, вміщуючи близько 1,3 мільярда кубічних кілометрів води. Проте, окрім океанів, підземні води є другим найбільшим резервуаром води у світі, зазначається в дослідженні.

Інше дослідження 2015 року, опубліковане в журналі Nature Geoscience, підрахувало, що існує 22,6 мільйона кубічних кілометрів води у верхніх 2 кілометрах земної кори. На відміну від цього, дослідження 2021 року вирішило розглядати підземні води у шарі кори товщиною в 10 кілометрів. Це пов'язано з тим, що попередні оцінки глибоких підземних вод, які знаходяться нижче верхніх двох кілометрів, зосереджувалися лише на кристалічних породах з низькою пористістю, таких як граніт. Дослідження 2021 року включало осадові породи, які є більш пористими, ніж кристалічні.

Загалом, робота 2021 року більш ніж подвоїла кількість підземних вод, які, як вважалося, існують на глибині від 2 до 10 кілометрів під поверхнею Землі — з приблизно 8,5 мільйона кубічних кілометрів до 20,3 мільйона кубічних кілометрів. Ця нова оцінка майже така ж велика, як і 23,6 мільйона кубічних кілометрів, які вони вирахували для неглибоких підземних вод.

Таким чином,, підсумовує Ґрант Фергюсон, гідрогеолог з Університету Саскачевана і провідний автор дослідження 2021 року.

Фергюсон зазначив, що товщина земної кори зазвичай становить від 30 до 50 кілометрів – значно більше, ніж 10-кілометрова глибина, яку розглядало дослідження 2021 року. Вони зосередилися на верхній частині земної кори, оскільки вона відносно крихка і містить тріщини, які, своєю чергою, можуть утримувати воду. За його словами, нижче кора стає набагато менш пористою, але теж, імовірно, містить певну кількість води.

Неглибокі водоносні горизонти підземних вод, які в основному є прісними, використовуються для пиття та зрошення. На відміну від них, глибокі підземні води – солоні й не можуть легко циркулювати або витікати на поверхню, що значною мірою відрізає їх від решти води планети, зазначив Фергюсон.

Однак відносна ізольованість глибоких підземних вод означає, що в деяких місцях вони були в пастці протягом надзвичайно довгих проміжків часу. Це означає, що там можна знайти цінну інформацію про минуле Землі.

Ми дуже мало знаємо про ці води на глибинах, що перевищують кілька кілометрів, що робить їх прикордонною зоною для науки,

– сказав Фергюсон.

Крім того, ці давні води можуть підтримувати невідомі нам мікробні екосистеми, які активні й сьогодні. Такі глибокі біологічні спільноти можуть пролити світло на те, як розвивалося життя на нашій планеті та як воно може розвиватися в інших світах, які, ймовірно, містять воду глибоко під своєю поверхнею.