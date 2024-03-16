Очень много воды

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Geophysical Research Letters, показало, что под землей в почве или в порах горных пород содержится больше воды, чем в ледяных шапках и ледниках Земли. Все это так называемые подземные воды.

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Для сравнения:

Лед в Антарктиде содержит около 27 миллионов кубических километров воды.

В Гренландии – около 3 миллионов кубических километров.

В ледниках за пределами Антарктиды и Гренландии – 158 000 кубических километров.

Мировой океан остается крупнейшим резервуаром воды на планете, вмещая около 1,3 миллиарда кубических километров воды. Однако кроме океанов, подземные воды являются вторым крупнейшим резервуаром воды в мире, отмечается в исследовании.

Другое исследование 2015 года, опубликовано в журнале Nature Geoscience, подсчитало, что существует 22,6 миллиона кубических километров воды в верхних 2 километрах земной коры. В отличие от этого, исследование 2021 года решило рассматривать подземные воды в слое коры толщиной в 10 километров. Это связано с тем, что предыдущие оценки глубоких подземных вод, которые находятся ниже верхних двух километров, сосредотачивались только на кристаллических породах с низкой пористостью, таких как гранит. Исследование 2021 года включало осадочные породы, которые являются более пористыми, чем кристаллические.

В общем, работа 2021 года более чем удвоила количество подземных вод, которые, как считалось, существуют на глубине от 2 до 10 километров под поверхностью Земли - с примерно 8,5 миллиона кубических километров до 20,3 миллиона кубических километров. Эта новая оценка почти такая же большая, как и 23,6 миллиона кубических километров, которые они вычислили для неглубоких подземных вод.

Таким образом, в земной коре содержится по меньшей мере 43,9 миллиона кубических километров воды, заключает Грант Фергюсон, гидрогеолог из Университета Саскачевана и ведущий автор исследования 2021 года.

Фергюсон отметил, что толщина земной коры обычно составляет от 30 до 50 километров – значительно больше, чем 10-километровая глубина, которую рассматривало исследование 2021 года. Они сосредоточились на верхней части земной коры, поскольку она относительно хрупкая и содержит трещины, которые, в свою очередь, могут удерживать воду. По его словам, ниже кора становится гораздо менее пористой, но тоже, вероятно, содержит определенное количество воды.

Неглубокие водоносные горизонты подземных вод, которые в основном являются пресными, используются для питья и орошения. В отличие от них, глубокие подземные воды – соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что в значительной степени отрезает их от остальной воды планеты, отметил Фергюсон.

Однако относительная изолированность глубоких подземных вод означает, что в некоторых местах они были в ловушке в течение чрезвычайно долгих промежутков времени. Это означает, что там можно найти ценную информацию о прошлом Земли.

Мы очень мало знаем об этих водах на глубинах, превышающих несколько километров, что делает их пограничной зоной для науки,

– сказал Фергюсон.

Кроме того, эти древние воды могут поддерживать неизвестные нам микробные экосистемы, которые активны и сегодня. Такие глубокие биологические сообщества могут пролить свет на то, как развивалась жизнь на нашей планете и как она может развиваться в других мирах, которые, вероятно, содержат воду глубоко под своей поверхностью.