Скільки галактик існує у Всесвіті?

Чумацький Шлях — це лише цятка у гігантському Всесвіті, наповненому незліченною кількістю інших галактик. Хоча видимий космос усіяний яскравими цятками світла, насправді наші телескопи бачать лише їх мізерну частину, а тому ми можемо тільки припускати, скільки ж усього галактик існує.

Скільки їх

Отож, перша проблема в тому, що спостережуваний Всесвіт — це лише маленька частина існуючого Всесвіту. Набагато більші простори нам недоступні. Вчені вважають, що ми бачимо лише 3%. Друга проблема полягає в тому, що галактик так багато, що ми можемо оцінити їхню загальну кількість лише на основі того, що можемо спостерігати в невеликих регіонах. Третя проблема в тому, що ми досі не можемо уніфікувати наше визначення галактики.

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Ви дивитеся на невелику ділянку неба та рахуєте все, що є на цій ділянці, а потім множите на розмір неба,

– каже Памела Хей, старша наукова співробітниця Інституту планетарних наук.

Але що ми називаємо галактикою? У нас є дійсно гігантські утворення, які мають масу вдесятеро більшу, ніж Чумацький шлях. Є й багато маленьких і багато карликових галактик, маса яких удесятеро й більше разів менша. Ученим потрібно визначити мінімальну масу галактики, щоб зробити оцінки можливими.

"Якщо ми встановимо межу маси й спробуємо зробити її консервативною, наприклад, мільйон сонячних мас, ми отримаємо середню кількість галактик у видимому Всесвіті від початку й до сьогодні: приблизно від 1 до 2 трильйонів", – стверджує астрофізик Кай Ноеске.

Але ці результати отримані за допомогою старого телескопа "Габбл" і, судячи з усього, вони помилкові. Новий космічний апарат New Horizons, на борту якого встановлена камера для вимірювання загальної кількості світла в різних ділянках неба. Вона уточнила дані про те, скільки галактик знадобилося б для створення такої кількості світла, яку ми спостерігаємо зараз у небі. І його дані, зібрані поза світловим забрудненням в зоні Землі, свідчать, що у видимому Всесвіті налічується близько 200 мільярдів, а може, навіть 100 мільярдів галактик.

Отже, десь між 2 трильйонами галактик на верхньому краю і 100 мільярдами на нижньому – це кількість галактик у нашому спостережуваному Всесвіті. Якщо припустити, що це 3% нашого загального Всесвіту, то можна помножити цей діапазон галактик, щоб отримати загальну кількість.

Але виникає ще один бар'єр: ми не знаємо, чи правильні наші оцінки розміру та навіть віку Всесвіту. Всі ці дані є припущеннями та теоріями, і повсякчас можна зустріти дослідження, які роблять сенсаційні заяви про те, що Всесвіт може бути старшим, ніж ми завжди вважали.