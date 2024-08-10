Сколько их

Итак, первая проблема в том, что наблюдаемая Вселенная — это лишь маленькая часть существующей Вселенной. Гораздо большие пространства нам недоступны. Ученые считают, что мы видим только 3%. Вторая проблема заключается в том, что галактик так много, что мы можем оценить их общее количество лишь на основе того, что можем наблюдать в небольших регионах. Третья проблема в том, что мы до сих пор не можем унифицировать наше определение галактики.

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Вы смотрите на небольшой участок неба и считаете все, что есть на этом участке, а потом умножаете на размер неба,

– говорит Памела Хей, старшая научная сотрудница Института планетарных наук.

Но что мы называем галактикой? У нас есть действительно гигантские образования, которые имеют массу в десять раз большую, чем Млечный путь. Есть и много маленьких и много карликовых галактик, масса которых в десять и более раз меньше. Ученым нужно определить минимальную массу галактики, чтобы сделать оценки возможными.

"Если мы установим предел массы и попытаемся сделать его консервативным, например, миллион солнечных масс, мы получим среднее количество галактик в видимой Вселенной от начала и до сегодняшнего дня: примерно от 1 до 2 триллионов", – утверждает астрофизик Кай Ноеске.

Но эти результаты получены с помощью старого телескопа "Хаббл" и, судя по всему, они ошибочны. Новый космический аппарат New Horizons, на борту которого установлена камера для измерения общего количества света в разных участках неба. Она уточнила данные о том, сколько галактик понадобилось бы для создания такого количества света, которое мы наблюдаем сейчас в небе. И его данные, собранные вне светового загрязнения в зоне Земли, свидетельствуют, что в видимой Вселенной насчитывается около 200 миллиардов, а может, даже 100 миллиардов галактик.

Итак, где-то между 2 триллионами галактик на верхнем краю и 100 миллиардами на нижнем – это количество галактик в нашей наблюдаемой Вселенной. Если предположить, что это 3% нашей общей Вселенной, то можно умножить этот диапазон галактик, чтобы получить общее количество.

Но возникает еще один барьер: мы не знаем, правильны ли наши оценки размера и даже возраста Вселенной. Все эти данные являются предположениями и теориями, и постоянно можно встретить исследования, которые делают сенсационные заявления о том, что Вселенная может быть старше, чем мы всегда считали.