Наземний телескоп зробив нові фотографії Місяця з найвищою роздільною здатністю

Радарна система, менш потужна, ніж побутова мікрохвильова піч, створила одні з найкращих знімків Місяця – з найвищою роздільною здатністю, яка коли-небудь була зроблена з Землі.

Приголомшливі знімки представили 10 січня на засіданні Американського астрономічного товариства (AAS) у Сіетлі, штат Вашингтон. Фотографії зафіксували місце приземлення місії NASA "Аполлон-15", а також кратер Тихо.

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Дослідники зробили зображення за допомогою 100-метрового телескопа Грін-Бенк (GBT) у Західній Вірджинії. Він сконструйований таким чином, що його антену можна спрямовувати на різні ділянки неба. GBT випромінював радіохвилі, які висвітлювали Місяць, а їх відлуння було зафіксовано комплексом із чотирьох радіотелескопів шириною 25 метрів на Гаваях.



Крупний план кратера Тихо на Місяці, зроблений із Землі / Фото Raytheon Technologies

Під час захоплення зображення радіолокаційний прилад передавав лише 700 ватів потужності, що "можна порівняти з побутовим приладом або купою лампочок", каже Патрік Тейлор, керівник відділу радарів обсерваторії Грін-Бенк і Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO). Проте навіть за такої потужності він зміг виявити об'єкти навколо місця посадки "Аполлона-15" розміром до 1,5 метра й об'єкти в кратері Тихо розміром до 5 метрів.



Збільшена деталь кратера Тихо / Фото Raytheon Technologies

За словами Тейлора, дослідники також використовували інструмент для збору даних про астероїд розміром приблизно в 1 кілометр, який пролетів повз нашу планету на відстані, що більш ніж у п'ять разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Через свої розміри й орбіту астероїд характеризується як потенційно небезпечний, але зараз об'єкт не представляє ніякого ризику для Землі. Прилад зміг не тільки побачити астероїд, але й охарактеризувати його розмір, швидкість, обертання, склад і те, як світло розсіюється від його поверхні.