Наземный телескоп сделал новые фотографии Луны с высоким разрешением

Радарная система, менее мощная, чем бытовая микроволновка, создала одни из лучших снимков Луны – с наивысшим разрешением, которое когда-либо было сделано с Земли.

Потрясающие снимки представили 10 января на заседании Американского астрономического общества (AAS) в Сиэтле, штат Вашингтон. Фотографии зафиксировали место приземления миссии NASA "Аполлон-15", а также кратер Тихо.

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Исследователи сделали изображение с помощью 100-метрового телескопа Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии. Он сконструирован таким образом, что его антенну можно направлять на разные участки неба. GBT излучал радиоволны, освещавшие Луну, а их эхо было зафиксировано комплексом из четырех радиотелескопов шириной 25 метров на Гавайях.



Крупный план кратера Тихо на Луне, сделанный с Земли / Фото Raytheon Technologies

При захвате изображения радиолокационный прибор передавал лишь 700 ватт мощности, что "можно сравнить с бытовым прибором или кучей лампочек", говорит Патрик Тейлор, руководитель отдела радаров обсерватории Грин-Бенк и Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO). Однако даже при такой мощности он смог обнаружить объекты вокруг места посадки "Аполлона-15" размером до 1,5 метра и объекты в кратере Тихо размером до 5 метров.



Увеличенная деталь кратера Тихо / Фото Raytheon Technologies

По словам Тейлора, исследователи также использовали инструмент для сбора данных об астероиде размером примерно в 1 километр, который пролетел мимо нашей планеты на расстоянии более чем в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Из-за своих размеров и орбиты астероид характеризуется как потенциально опасный, но сейчас объект не представляет никакого риска для Земли. Прибор смог не только увидеть астероид, но и охарактеризовать его размер, скорость, вращение, состав и то, как свет рассеивается от его поверхности.