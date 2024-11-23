Нове дослідження розкриває секрет використання соціальних мереж без зайвого стресу

Учені з'ясували, що те, як люди використовують соціальні мережі, має більше значення, ніж те, наскільки довго вони ними користуються. Конкретні звички, які ви можете самі для себе запровадити, покращать психічне здоров’я без необхідності повністю відмовлятися від соціальних мереж, стверджує дослідження.

Деталі

Професорка психології Аморі Мікаміанда вивчала наслідки повного виходу з акаунтів у соціальних мережах порівняно з цілеспрямованим регулюванням їхнього використання. В цілому результати показали, що і користувачі, які вдумливо керували своєю онлайн-взаємодією, і ті, хто повністю утримувався від соціальних мереж, побачили переваги для психічного здоров'я, зокрема, у зменшенні симптомів тривоги, депресії та самотності, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Університету Британської Колумбії. Але вчена зі своєю командою хотіла з'ясувати, чи це повна картина, чи за нею ще щось ховається.

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Замість того, щоб розглядати соціальні мережі як вибір "все або нічого", в дослідженні вивчалося, чи можуть "розумніші" методи взаємодії покращити добробут користувачів. Забігаючи наперед, усе завершилося висновком, що вплив соціальних мереж на психічне здоров'я молодих людей може залежати більше від того, як вони користуються соцмережами, ніж від кількості часу, який вони витрачають на них.

У шеститижневому дослідженні 393 канадських молодих людей з певними симптомами психічного здоров'я та занепокоєнням щодо впливу соціальних мереж на їхнє психічне здоров'я були розділені на три групи:

Контрольну групу, яка продовжувала вести звичний спосіб життя.

Групу утримання, яку попросили повністю припинити користуватися соціальними мережами.

Навчальну групу, яку скеровували на свідоме використання. Цих учасників навчали налагоджувати значущі зв'язки і мережі, обмежувати взаємодію, яка заохочує самопорівняння, та ретельно обирати тих, кого вони фолловлять.

І в групі утримання, і в групі навчання учасники скоротили використання соціальних мереж і стали менше порівнювати себе з іншими — загальний тригер тривожності і низької самооцінки. Хоча учасники навчальної групи не так сильно скоротили використання соціальних мереж, як ті, хто намагався повністю утриматися, вони все одно повідомили про помітне зменшення відчуття самотності та страху щось пропустити.

Для порівняння, ті, хто повністю утримався від соціальних мереж, досягли більшого успіху в зменшенні симптомів депресії та тривоги, але не повідомили про поліпшення відчуття самотності.

Вимкнення соціальних мереж може зменшити певний тиск, який відчувають молоді люди, коли представляють себе в інтернеті. Але припинення використання соціальних мереж може також позбавити молодих людей соціальних зв'язків з друзями та родиною, що призведе до відчуття ізоляції,

– пишуть учені.

Збалансований підхід – найкращий варіант

Докторка Аморі Мікаміанда разом з аспірантами Адрі Халісом та Васілеєю Карасаввою застосували підхід до навчальної групи, який наголошував на якості, а не на кількості у взаємодії в соціальних мережах. Вимикаючи або відписуючись від акаунтів, які викликали заздрість або негативне самопорівняння, а також надаючи пріоритет близьким друзям, учасники тренінгу створили більш здорове онлайн-середовище. Замість того, щоб пасивно прокручувати сторінки, їх заохочували активно взаємодіяти з друзями, коментуючи або надсилаючи прямі повідомлення, вони заохочували поведінку, яка має тенденцію до поглиблення значущих зв'язків і водночас допомагає користувачам відчувати більшу соціальну підтримку.

На думку дослідників, такий збалансований підхід може бути реалістичною альтернативою повному утриманню, яке може бути нездійсненним для багатьох молодих людей.

Соціальні мережі залишаться тут. Для багатьох людей вихід з них не є реалістичним варіантом. Але з правильним управлінням молоді люди можуть отримати більш позитивний досвід, використовуючи соціальні мережі для підтримки свого психічного здоров'я, а не для його погіршення,

– підсумовує стаття.

Результати дослідження можуть стати цінною інформацією для шкільних програм з охорони психічного здоров'я. Вчені вбачають потребу в майбутніх освітніх лекціях, на яких молоді люди навчаться використовувати соціальні мережі як інструмент для зміцнення своїх стосунків, а не як джерело порівняння і стресу. Такий підхід міг би розірвати цикл виходу з соціальних мереж лише для того, щоб повернутися до них пізніше, іноді з гіршими наслідками.