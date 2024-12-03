Відкрито новий вид вимерлих людей з великою головою

Палеонтологи описали нових архаїчних людей, котрі вимерли десятки тисяч років тому, але певний час жили одночасно з Homo sapiens. Назвали їх Homo juluensis, що означає "велика голова". Така назва з'явилася саме через те, що ці далекі родичі сучасної людини мали більші черепи й, відповідно, великий мозок.

Вчені довго йшли до своїх висновків

Дослідники визначили новий вид частково на основі дуже великого черепа, знайденого в Китаї. Але що це за новий вид, і як він допомагає палеоантропологам зрозуміти варіації гомінінів епохи середнього плейстоцену, періоду від 300 000 до 50 000 років тому? Ось, які відповіді дає звіт у Nature Communications, з яким ознайомився 24 Канал.

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Після того, як Homo sapiens еволюціонували приблизно 300 000 років тому, вони швидко поширилися з Африки в Європу та Азію. Протягом десятиліть палеоантропологи намагалися з'ясувати, як розвивалися гомініни до появи сучасних людей, особливо в період між 700 000 і 300 000 роками тому, коли існувало багато інших ранніх видів людей.

Наприклад, антропологи знайшли скам'янілості таких видів, як Homo heidelbergensis у Західній Європі та Homo longi в центральному Китаї, хоча не всі погоджуються, що кожен з них представляє окремий вид. Ці скам'янілості також були об'єднані під загальними термінами, такими як "архаїчний Homo sapiens" і "Людина середнього плейстоцену", а іноді їх неофіційно називають "плутанина посередині".

Пишучи про знахідки викопних гомінінів з Китаю в журналі The Innovation у 2023 році, антрополог з Гавайського університету в Маноа Крістофер Бей, палеоантрополог з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук Сюцзе Ву та їхні колеги заявили, що продовження використання цих всеохоплюючих термінів перешкоджає спробам повністю зрозуміти еволюційні зв'язки серед наших предків.

У дослідженні, опублікованому в травні 2024 року в журналі PaleoAnthropology, Ву і Бей описали набір незвичайних скам'янілостей гомінінів, які були знайдені за кілька десятиліть до цього в Сюйцзяяо на півночі Китаю. Череп був дуже великим і широким, з деякими неандертальськими рисами. Але він також мав риси, спільні для сучасної людини та денисівців.

У сукупності ці скам'янілості представляють нову форму гомінінів з великим мозком (Juluren), яка була широко поширена на більшій частині східної Азії протягом пізнього четвертинного періоду [від 300 000 до 50 000 років тому]",

– пишуть вони.



Приклади скам’янілостей, які відповідають Homo juluensis (блакитні п’ятикутні зірки) / Фото C. Bae і X. Wu

Тепер, у коментарі, опублікованому 2 листопада в журналі Nature Communications, Бей і Ву кажуть, що зростаюча кількість скам'янілостей у Східній Азії вимагає нової термінології. Поділ "архаїчного Homo" в цьому регіоні щонайменше на чотири види (H. floresiensis, H. luzonensis, H. longi і нещодавно названий H. juluensis) допоможе дослідникам краще зрозуміти складність еволюції людини, стверджують вони.

Нова назва H. juluensis ґрунтується на скам'янілостях, які датуються періодом від 220 000 до 100 000 років тому з Сюйцзяяо і Сючан, місцезнаходження яких – у центральному Китаї. У 1974 році екскаватори виявили понад 10 000 кам'яних артефактів і 21 фрагмент скам'янілостей гомінінів, що представляють близько 10 різних особин в Сюйцзяяо. Всі черепні кістки свідчать про те, що ці гомініни мали великий мозок і товсті черепи. Чотири стародавні черепи з Сючанга також дуже великі й схожі на черепи неандертальців.



Скам'янілості з Сюйцзяяо / Фото C. Bae і X. Wu

Розглядаючи суміш ознак, присутніх у цих групах скам'янілостей, Ву і Бей у статті, опублікованій у травні 2024 року, вирішили, що "вони представляють нову для регіону популяцію гомінінів, а саме juluren, що означає "люди з великою головою".

Хоча H. juluensis є таксономічно новим видом гомінін, це не означає, що вони були генетично ізольовані. Вони могли бути продуктом спарювання між різними типами гомінінів середнього плейстоцену, включаючи неандертальців, пишуть автори, "підтримуючи ідею безперервності гібридизації як основної сили, що формувала еволюцію людини в Східній Азії".

Хоча H. juluensis ще не є загальноприйнятим, ця назва набуває все більшої популярності серед експертів.



Верхня щелепна кістка з зубами / Фото C. Bae і X. Wu

Схоже, не всі з цим згодні

Кріс Стрінгер, палеоантрополог з Музею природної історії в Лондоні займає дещо скептичну позицію. Він каже, що його власна робота з китайськими колегами свідчить про те, що матеріал H. juluensis насправді може краще підходити до Homo longi.

Я не думаю, що наявність великого черепа є дуже корисною визначальною характеристикою. Однак [скам'янілості з місцевості] Сючан, безумовно, виглядають інакше, з більш неандертальськими рисами, тому їхня класифікація є менш визначеною,

– каже Стрінгер.

Очевидно, що нам потрібні подальші дослідження й більше знахідок, щоб підтвердити або спростувати висновки цього дослідження.