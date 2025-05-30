Вам це точно потрібно: вчені створили електронне татуювання за 20 доларів, яке виявляє вигорання

Дослідники з Техаського університету в Остіні розробили недорогий електронний сенсор у формі тимчасового "татуювання" для обличчя, який зчитує мозкову активність та допомагає виявляти психічну перевтому.

Пристрій не лише фіксує перенавантаження, а й здатен передбачити його наперед, що робить його потенційно корисним для фахівців із високим рівнем відповідальності – авіадиспетчерів, лікарів, водіїв, військових, рятувальників, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також За копію старовинного документа заплатили $26, а потім виявили, що це оригінал ціною в мільйони

Татуювання-сенсор – це тонкий і гнучкий бездротовий електрод, який тимчасово прикріплюється до шкіри обличчя. Він зчитує сигнали мозку (ЕЕГ) та рухи очей (EOG), аналізуючи рівень розумового навантаження.

На відміну від традиційних громіздких ЕЕГ-шоломів з дротами, це рішення індивідуально адаптується до обличчя людини, що забезпечує точність даних.

За оцінкою New Atlas, ця розробка може змінити підхід до охорони праці та профілактики професійного вигорання. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Device.

У ході тестування шість добровольців проходили складне когнітивне завдання dual N-back, яке вимагає запам’ятовування послідовностей. Сенсори аналізували п’ять типів мозкових хвиль – дельта, тета, альфа, бета та гамма.

Як з’ясувалося, зі збільшенням навантаження зростала активність дельта- і тета-хвиль, що свідчить про напруження, тоді як зниження альфа-, бета- та гамма-ритмів уже вказувало на втому. Завдяки алгоритмам машинного навчання система змогла не лише фіксувати поточний стан, а й прогнозувати момент досягнення критичної межі.

Один сенсор коштує менше, як 20 доларів, а повний комплект із чипом і батареєю – приблизно 200 доларів. Це суттєво дешевше за традиційне ЕЕГ-обладнання, вартість якого може сягати десятків тисяч доларів.

Низька ціна робить технологію доступною. Я мрію, щоб ці сенсори можна було використовувати вдома, – зазначив співавтор дослідження Луїс Сентіс.

Наразі команда також працює над версією електронного татуювання, що буде розміщуватись на голові – це має ще більше підвищити точність вимірювань. Автори вважають, що в майбутньому така технологія може змінити стандарти безпеки праці, адже сьогодні психічний стан працівників у критичних галузях майже не контролюється.

До речі, нещодавно науковці досліджували вплив сигналів 5G на клітини шкіри людини, опромінюючи їх частотами з високою інтенсивністю. Виявилося, що сигнали 5G навіть у надвисоких дозах не змінюють структуру ДНК, підтверджуючи безпечність технології для людини.